Coreea de Nord testeaza bomba cu hidrogen in 2018: "Suntem o putere nucleara invincibila"

- Romanii cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita in tara lor si privesc cu pesimism anul care vine, arata un sondaj recent al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES). Astfel, la intrebarea "Dupa parerea dvs., in ce directie merg lucrurile astazi in Romania?", 75% dintre…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar fi executat pe cel care se ocupa de coordonarea bazelor de testare a armelor nucleare. Park In-young a condus Biroul 131, o divizie a Comitetului Central al partidului aflat la conducerea tarii, scrie The Telegraph. Misiunea sa era supravegherea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a promulgat vineri cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, intarind astfel cea mai mare victorie legislativa din primul sau an la conducerea tarii. Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima…

- Comisia speciala pentru dezbaterea Legilor Justitiei s-a intalnit vineri dimineata pentru a discuta despre modificarile la Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Membrii comisiei, insa, au stabilit sa mai vada abia luna viitoare, intrand astfel in vacanta, transmite Digi24. De…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Coreea de Nord este pe cale sa obtina arme suficient de puternice incat sa loveasca Marea Britanie, avertizeaza Gavin Williamson, ministrul britanic al Apararii. Williamson sustine ca Phenianul reprezinta o "amenintare majora", potrivit Sky News. Avertismentul vine dupa ce presedintele…

- Donald Trump informeaza ca s-ar putea baza mai mult pe arsenalul sau nuclear pentru a contracara atacuri non-nucleare. "Puterea fara rival este calea cea mai buna de aparare" a declarat presedintele Statelor Unite. Informatia a fost oferita presei chiar de presedintele Donald Trump care a…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a semnat, luni, decretul de investire al noului Executiv de la Viena rezultat in urma alegerilor de la sfarsitul saptamanii trecute. Austria a devenit astfel singura tara din Europa Occidentala care are in componenta guvernului un partid de extrema-dreapta.…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat producerea incidentului si a precizat ca "a intervenit la o explozie de origine incerta produsa…

- Fostul director pentru mediu si inginerie din cadrul diviziei americane a grupului german Volkswagen (VW) Oliver Schmidt a fost condamnat la sapte ani de inchisoare si plata unei amenzi usturatoare. O instanta americana a considerat ca Schmidt a jucat un rol important in cazul manipularii testelor de…

- Coreea de Nord l-a criticat sambata pe presedintele american Donald Trump pentru decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, numindu-l din nou "senil", potrivit agentiei KCNA. De cateva luni, Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un si-au adus reciproc insulte personale…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apreciat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump ar putea crea probleme serioase, in intreaga lume. "A lua o asemenea decizie pune lumea si in special regiunea intr-un cerc de foc",…

- Ministerul rus de Justitie a clasat, marti, noua entitati media americane - printre care postul de radio Vocea Americii - drept "agenti straini". Toate aceste institutii de presa trebuie sa aplice pe materialele difuzate o eticheta care sa indice ca "servesc intereselor unui guvern strain".…

- Facebook a lansat, luni, in Statele Unite, o versiune a serviciului de mesagerie Messenger destinata copiilor. Messenger Kids este o aplicatie "de mesagerie video si text conceputa pentru ca cei mici sa isi poata contacta familia si prietenii aprobati de catre parintii lor", care pot "controla…

- Desi este aproape imposibil sa intri in posesia unei masini Tesla Model 3 pe parcursul urmatorului an din viata ta, autoturismul a obtinut o certificare importanta, scriu cei de la Playtech. Sunt multe motive sa visezi la un Tesla Model 3. Multi si-o doresc pentru simplul fapt ca este cea…

- Politia Romana le recomanda oamenilor sa ia anumite masuri "pentru un plus de siguranta" in minivacanta de Sfantul Andrei si 1 Decembrie. Politistii indeamna cetatenii sa nu comunice tuturor date despre plecarile pentru o perioada mai lunga si sa nu publice detalii pe platformele sociale,…

- Incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa remis Ziare.com ca romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru…

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala care poate transporta un focos nuclear catre orice tinta din Statele Unite ale Americii. Racheta intercontinentala cu raza lunga de actiune Hwasong-15 a fost lansata cu succes, in baza ordinului…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a efectuat un nou test balistic, afirma surse militare sud-coreene citate de agentia de stiri Yonhap. "Coreea de Nord a lansat o racheta neidentificata, spre est, din zona Pyongsong/Pyongan", a comunicat Statul Major al armatei sud-coreene.…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- Romania nu va deschide nici macar un kilometru de autostrada in acest an, desi Ministerul Transporturilor anuntase ca vor fi inaugurati 15 noi kilometri. Doua loturi de autostrada sunt finalizate aproape 100%, insa ele nu au autorizatii de constructie valide. Este vorba despre loturile 3 si…

- Marti au fost anuntate cele 7 modele auto ramase in cursa pentru trofeul "Masina Anului 2018". Pe lista finalistelor, alese din 37 de modele participante, regasim 3 SUV-uri si 5 modele din clasa premium. Dar iata care sunt acestea: Alfa Romeo StelvioAudi A8BMW Seria 5Citroen C3 AircrossKia…

- Site-ul care a publicat prima oara mailurile furate de pe serverele partidului Democrat din SUA, DCLeaks.com, in timpul campaniei prezidentiale americane de anul trecut, este gazduit de o firma care are sediul in Romania, arata o investigatie jurnalistica. Conform anchetei AP, THCServers.com…

- Noua masina a constructorului de la Mioveni a fost prezentata in septembrie, in Germania, iar acum sunt oficiale si preturile pentru piata din Romania. Iata cat costa Dacia Duster 2018. Noua Dacia Duster are 4,3 metri lungime, o latime de 1,8 metri si o garda la sol de 21 cm. Portbagajul are…

- Hackerii au accesat milioane de conturi ale utilizatorilor Uber anul trecut, insa compania a facut public acest lucru abia marti. In 2016, doua persoane din afara companiei au accesat informatiile personale a 57 de milioane de utilizatori Uber, inclusiv nume, adrese de mail si numere de telefon,…

- Dacia Logan va avea un nou rival: Volkswagen Virtus. Pentru inceput, VW Virtus va fi comercializat in America de Sud, urmand, foarte probabil, sa ajunga in India, iar apoi poate chiar si pe piata europeana. Modelul concernului de la Wolfsburg e construit pe platforma MQB, pe care…

- Intel, nu Qualcomm, este producatorul pe care Apple pare sa-l fi ales pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi. Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a numit luni un fost sef al gigantului farmaceutic american Eli Lilly, Alex Azar, la conducerea Ministerului Sanatatii. "Ma bucur sa anunt ca il numesc pe Alex Azar viitor secretar al sanatatii. El va fi o stea pentru imbunatatirea ingrijirilor medicale…

- Mercedes-Benz a anuntat lansarea in tara noastra a modelelor AMG S 65 Coupe s AMG S 65 Cabriolet. Potrivit unui comunicat remis luni dimineata Ziare.com, pretul de pornire este de 105.023 de euro, cu TVA inclus. In acesti bani beneficiati de versiuena S 450 4MATIC Coupe, cu un consum…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discutie ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care se va desfasura…

- Un fost consilier al echipei de campanie a lui Donald Trump a recunoscut, in fata parlamentarilor americani, ca s-a intalnit cu oficiali rusi in iulie 2016, informeaza New York Times. Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus in timpul calatoriei sale…

- Guvernul Statelor Unite a aprobat vineri publicarea unui raport stiintific care arata ca modificarile climatice produse de omenire sunt reale, contrazicand astfel numeroase declaratii ale unor oficialitati din cadrul administratiei conduse de presedintele Donald Trump, informeaza AFP. Studiul…

- Dacia a prezentat noua generatie a SUV-ului Duster cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, din luna septembrie, insa n-a dezvaluit si preturile. Cunoscuta publicatie franceza Auto Plus anunta insa, in noul ei numar, ca noul Duster va avea un pret de pornire de 11.990 de euro. Daca…

- Bombardiere americane s-au apropiat de teritoriul Coreei de Nord pentru a "ameninta si a santaja" Phenianul, sustine regimul Kim Jong-Un, conform unui comunicat difuzat de agentia oficiala de stiri, KCNA. "Schema nebuneasca a SUA de amenintari si santaj, care are rolul zdrobirii republicii…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost luni impreuna cu sotia sa si a depus flori la memorialul de la clubul Colectiv din Bucuresti. "Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte si pentru a exprima condoleantele noastre, dar si solidaritatea. Mesajul acelor zile a fost Coruptia ucidesi…

- Amazon va lansa un serviciu care le va da posibilitatea curierilor sa descuie usile clientilor pentru a livra coletele direct in interiorul locuintelor. Pentru a dispune de acest serviciu, utilizatorii Amazon Key vor avea nevoie de o incuietoare inteligenta si de camera Cloud Cam.…

- Romania este un stat-frontiera in fata agresiunii Rusiei, a transmis Tom Goffus, adjunctul asistentului secretarului Apararii. Acesta a sustinut ca Romania si SUA impartasesc un parteneriat profund si durabil, declarand ca sustine in totalitate mesajul ambasadorului Romaniei, George Maior,…

- Volvo a anuntat preturile pentru noul SUV XC40, lansat de constructorul suedez in urma cu o luna. Conform unui comunicat oficial, preturile pentru noul Volvo XC40 incep de la 40.873 de euro. La acesti bani primiti versiunea cu motor diesel cu 4 cilindri de 2.0 litri si 190 de cai…

- Statele Unite ale Americii sunt foarte bine pregatite pentru orice eventualitate fata de Coreea de Nord, a declarat presedintele american Donald Trump duminica. "Suntem atat de bine pregatiti cum nici nu ati crede. Veti fi surprinsi sa vedeti cat de bine suntem pregatiti in cazul in care ar…

- Amplasarea sistemului american antiracheta THAAD in Coreea de Sud, care a starnit proteste in tara si opozitie din partea Coreei de Nord si a Chinei, a fost finalizata, au anuntat duminica media sud-coreene. O ceremonie a avut loc saptamana trecuta la Seongju (circa 300 km sud de Seul) pentru…

- Jurnalistii englezi sustin ca noua Dacia Duster este o masina grozava pentru persoanele care nu isi permit un SUV din clasa celor produse de Land Rover. Publicatia Autoexpress a prezentat recent un top al celor mai bune autoturisme de teren din acest an, iar Dacia Duster, desi nu a intrat…

- Coreea de Nord este pe punctul de a dezvolta rachete nucleare capabile sa loveasca teritoriul american, a declarat Mike Pompeo, directorul CIA. Oficialul a subliniat ca Washingtonul continua sa prefere diplomatia si sanctiunile ca solutii pentru rezolvarea chestiunii programului balistic si…

- In zona de nord a Bucurestiului exista cinci bulevarde cu toate utilitatile: trotuare pavate, treceri de pietoni, indicatoare si hidranti. Acestea nu duc insa nicaieri, pentru ca cetatenii nu au voie sa circule pe acolo. Accesul pe aceste strazi, aflate in una dintre cele mai exclusiviste…

- Hillary Clinton crede ca votul pro-Brexit si in special informatiile false care au circulat in timpul campaniei premergatoare referendumului din Marea Britanie au pregatit terenul pentru infrangerea sa in fata lui Donald Trump, in cursa prezidentiala din SUA. "Uitandu-ne inapoi la votul pentru…

- Alianta Nord-Atlantica se opune unei interventii militare a Statelor Unite in Coreea de Nord, intrucat ar avea "consecinte devastatoare", a anuntat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Referindu-se la retorica beligeranta a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, fata de Coreea de…