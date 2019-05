Coreea de Nord susține că a efectuat un exercițiu de trageri cu rachete cu rază lungă de acțiune Coreea de Nord a efectuat efectuat joi un exercițiu de trageri cu rachete cu raza lunga de acțiune, la care a asistat și liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, a transmis agenția oficiala nord-coreeana KCNA. "La postul de comanda, liderul suprem Kim Jong-un a fost informat despre planul exercițiului de atac cu diverse mijloace cu raza lunga de acțiune și a dat un ordin de inițiere a exercițiului", a relatat KCNA, potrivit agenției de știri Yonhap. KCNA nu a clarificat ce înseamna exercițiu "de atac la mare distanța", în condițiile în care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

