Coreea de Nord. SUA, apel la sporirea presiunii. Japonia: Viziune naivă "Trebuie sa existe noi consecinte pentru regimul" nord-coreean "la fiecare noua agresiune", a declarat secretarul american de Stat, Rex Tillerson, in deschiderea unei intalniri la Vancouver, organizata de SUA si Canada si reunind principalii aliati ai Statelor Unite in demersul lor de a pune presiune asupra Phenianului.



El a cerut de asemenea, inclusiv Rusiei si Chinei, absente marti, implementarea "totala" a sanctiunilor deja adoptate de Consiliul de Securitate al ONU si si-a exprimat dorinta unei "imbunatatiri a operatiunilor de interdictie maritima" pentru a impiedica Phenianul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- "Comunitatea internationala joaca un rol extrem de important in dezamorsarea si 'dezescaladarea' tensiunilor" aparute din criza legata de programul nuclear al Coreii de Nord, a declarat Justin Trudeau in cursul unei conferinte de presa.Tari ca Rusia si China, care au declinat invitatia…

- Sportivii rusi care vor participa la JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) vor fi in afara oricaror banuieli privind incalcarea regulamentului antidoping, pentru ca ei au fost testati mult mai mult decat cei din alte tari, a spus presedintele Comitetului olimpic german (DOSB), Alfons Hoermann.…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Seulul si Phenianul au decis marti, in cadrul primelor lor discutii dupa o pauza de doi ani, sa-si restabileasca legatura telefonica directa militara, a anuntat un responsabil sud-coreean, la cateva zile dupa reluarea unei linii telefonice civile, relateaza AFP. Potrivit agentiei de presa…

- Coreea de Nord a redeschis, marti, un canal de comunicare militara cu Coreea de Sud, in contextul in care cele doua state au purtat discutii la nivel inalt despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Un oficial al Guvernului de la Seul…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Inalti reprezentantii din cele doua Coree s-au reunit marti la prima lor intalnire oficiala fata in fata in mai mult de doi ani, concentrandu-se asupra Jocurilor Olimpice de Iarna dupa tensiunile provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, scrie AFP.UPDATE: Coreea de Nord a propus, marti, trimiterea…

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP. Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti,…

- Coreea de Sud si Republica Populara Democrata Coreeana (Coreea de Nord) au convenit sa aiba saptamana viitoare convorbiri la nivel inalt, unul dintre subiectele ce vor fi discutate fiind potentiala participare a Phenianului la Jocurile Olimpice de Iarna din statiunea sud-coreeana Pyeongchang, din…

- Consiliul de Securitate al ONU a impus, saptamana trecuta, noi sanctiuni Coreei de Nord in replica la testele cu rachete balistice, inclusiv masuri de taiere cu 90% a importurilpr de petrol ale Phenianului.

- 'Pana cand denuclearizarea va avea loc, presiunea va fi mentinuta' asupra Phenianului, a afirmat Tillerson, fara a-si reitera in acest text recenta oferta pentru un dialog fara conditii prealabile cu privire la programul nuclear nord-coreean.'O usa de dialog ramane deschisa, dar noi am…

- Dar unghiul orizontal al busolei, sau azimutul, a fost calculat pentru Cosmodromul Baikonur, pe care Rusia il opereaza de decenii, in fosta republica sovietica a Kazahstanului. ''Setarile erau de fapt pentru Baikonur. Ei nu au calculat azimutul", a declarat Rogozin, care raspunde de industriile spatiala…

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Coreea de Nord a calificat vineri ca "document criminal" raportul Casei Albe privind strategia de securitate nationala, la cateva ore dupa adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unor noi sanctiuni impotriva Phenianului, relateaza AFP. Raportul cu privire la noua strategie de securitate…

- Consiliul de Securitate ONU a aprobat, vineri, in unanimitate noile sanctiuni impuse Coreei de Nord, ce prevad limitarea accesului Phenianului la piata petrolului si reducere veniturilor obtinute de regim de la cetatenii nord-coreeni care lucreaza peste hotare, informeaza agentia Reuters.

- Consiliul de Securitate al ONU a înasprit vineri sanctiunile împotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate, relateaza AFP. Este a noua serie de sanctiuni impuse…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Noua strategie oficiala de securitate nationala a Statelor Unite trage un semnal de alarma cu privire la intentiile Rusiei si Chinei, insa seful Casei Albe, Donald Trump, spune ca vrea parteneriate cu acestea.

- Presedintele Donald Trump a declarat luni, in cadrul prezentarii noii strategii de securitate nationala, ca Statele Unite trebuie sa faca fata unei competitii crescande din partea Rusiei si a Chinei, doua mari-puteri rivale ce „cauta sa concureze America in materie de influenta, valori si bogatie”.

- Vladimir Putin și-a anunțat intenția de a participa din nou la alegerile prezidențiale. Ieri, cand a anuntat asta, nu parea ca este foarte afectat de vestea proaspata a suspendarii Rusiei de la Jocurile Olimpice de Iarna, dictata de Comitetul International Olompic (CIO). El nu recunoaste dopajul, iar…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, a criticat decizia Comitetului International Olimpic (CIO) privind inlaturarea Rusiei de la Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea loc in 2018. Dupa cum a declarat liderul „Partidului Nostru”, cu trimitere la declaratiile mai multor sportivi, „dopajul exista…

- Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv a comentat decizia forului executiv al CIO de a suspenda Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNO), Nicolae Juravschi, a declarat intr-un comentariu pentru Sputnik ca Jocurile Olimpice…

- Discutia este pe doua planuri. Primul priveste decizia in sine, raspuns „la cel mai grav atac din istorie la adresa Cartei Olimpice“ dupa cum a afirmat Thomas Bach, presedintele CIO in momentul cand a comunicat decizia de suspendare, cu efect imediat, a Rusiei de la Jocurile Olimpice de Iarna de la…

- Televiziunea rusa nu va transmite Jocurile Olimpice de la Pyeongchang din 2018, din cauza excluderii Rusiei de catre Comitetul International Olimpic (CIO), informeaza Reuters. Dupa decizia CIO, grupul media de stat VGTRK a anuntat ca nu va difuza competitiile de la JO de iarna. Rusia, interzisa…

- Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a interzis Rusiei sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna. Marți, la Lausanne, in Elveția s-a incheiat reuniunea comitetului executiv al CIO, pe al carei ordine de zi se afla problema admiterii lotului olimpic al Rusiei la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang,…

- Jared Kushner este „inaltul oficial” al echipei de tranzitie a presedintelui Trump ce a supervizat contactele consilierului pe probleme de securitate Michael Flynn cu ambasadorul Rusiei in Statele Unite si alti oficiali ai statelor membre in Consiliul de Securitate al ONU pentru a bloca o rezolutie…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita in China, a declarat vineri ca numai sanctiunile pot forta o Coree de Nord "autista" sa negocieze, el estimand ca propunerea Beijingului de suspendare simultana a testelor nucleare ale Phenianului si a exercitiilor militare americano-sud-coreene…

- Horst Huttel, responsabil al federatiei de schi din Germania, cere excluderea sportivilor rusi de la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, din cauza cazurilor de dopaj, informeaza Le Figaro. "Este singura decizie coerenta. Sper ca se va da un semnal clar in beneficiul sportului", a declarat…

- Dupa ce a efectuat un turneu de 12 zile in Asia, presedintele american a sustinut o conferinta de presa la Washington in care a subliniat obiectivele SUA cu privire la Coreea de Nord.”Am cerut fiecarei natiuni, inclusiv Chinei si Rusiei, sa se uneasca pentru a izola regimul nord-coreean,…

- Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul vizitei în Coreea de Sud, ca vremea scuzelor a trecut șica a venit vremea forței în relația cu Coreea de Nord. „Nu ne subestimati, nu ne puneti la încercare”, a fost mesajul transmis de presedintele…

- Comisiile care cerceteaza informațiile privind utilizarea dopajului de catre sportivii ruși nu și-au incheiat deocamdata activitatea. In acest sens, Comitetul Olimpic Internațional (COI) a respins informațiile publicate de ziarul «New York Times» precum ca naționalei Rusiei i s-ar putea interzice…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca SUA sunt pregatite sa utilizeze intreaga gama de forte militare pentru a opri amenintarea din partea Coreei de Nord, dar ca se concentreaza pe solutii pentru prevenirea unui conflict armat si solicita actiuni la nivel mondial, relateaza Reuters.…

- "Ar fi iresponsabil sa nu vorbim despre potentialul privind eforturile militare din cadrul aliantei. Motivul pentru care acest subiect trebuie sa fie pe ordinea de zi se datoreaza comportamentului acestui regim necinstit si amenintarii pe care (liderul nord-coreean) Kim Jong-Un o reprezinta. Discutia…

- Conducerea Federației Ruse are informații ca organizațiile din SUA depun eforturi pentru a impiedica participarea Rusiei la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, a anunțat vineri Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus Vladimir Putin, raspunzand la intrebarile jurnaliștilor. Potrivit…