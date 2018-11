Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a trimis 200 de tone de mandarine catre Coreea de Nord ca raspuns la cadoul primit de la omologul sau nord-coreean care i-a oferit o specie de ciuperci foarte apreciate, in timpul intalnirii de la Phenian din septembrie, potrivit agentiei de stiri Yonhap.

- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor desfasura luni, 15 octombrie, convorbiri la nivel inalt in localitatea de frontiera Panmunjom, pentru a discuta modalitatile de punere in aplicare a acordului convenit la summitul desfasurat la 19 septembrie, la Phenian, a comunicat vineri Ministerul sud-coreean…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in, a declarat, luni, ca liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, va intreprinde curand o vizita in Rusia, iar președintele chinez Xi Jinping ar putea vizita Coreea de Nord, informeaza site-ul agenției Reuters. Moon Jae-In a facut aceste declarații in cursul unei…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in vrea sa discute personal cu omologul sau american Donald Trump privind intenția Coreei de Nord de a renunța definitiv la programul sau nuclear, a anunțat duminica Administrația Coreei de Sud, relateaza site-ul agenției Dpa preluata de Agerpres. Moon Jae-In…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, vrea o noua intrevedere cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru accelerarea procesului denuclearizarii, afirma presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, citat de cotidianul The Washington Post, scrie Mediafax.Moon Jae-In a facut aceste declaratii…

- Coreea de Nord isi va inchide sit-ul de teste balistice Tongchang-ri, a anuntat miercuri presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, dupa un summit la Phenian cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, transmite agentiile internationale de presa conform Agerpres. "Nordul a acceptat sa inchida definitiv…

- Cele doua Corei vor deschide in aceasta saptamana un nou birou de legatura in fosta lor zona industriala comuna pentru a-si intari relatiile si schimburile, a anuntat miercuri Ministerul Unificarii sud-coreean, potrivit AFP. Acest eveniment constituie o etapa notabila in dezghetul diplomatic…