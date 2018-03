Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud si cea de Nord au convenit sa organizeze un summit intercoreean la 27 aprilie intr-o incercare de a-si imbunatati relatiile bilaterale si de a reduce tensiunile militare, anunta joi Yonhap si AFP, conform agerpres.ro. Astfel, presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul de…

- Inalti oficiali din cele doua Corei s-au intalnit joi in satul de frontiera Panmunjom pentru a discuta detaliile viitoarelor discutii intercoreene, a anuntat mass-media din Coreea de Sud, informeaza dpa. Oficialii au discutat despre data si ordinea de zi a summitului dintre liderul nord-coreean…

- Guvernul Coreei de Sud si presedintia Statelor Unite au anuntat, marti, ca nu pot confirma informatiile privind o vizita a liderului nord-coreean Kim Jong-Un in China, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord a acceptat propunerea Coreei de Sud de a purta discutii la nivel inalt pe 29 martie, pentru a stabili data si agenda summitului inter-coreean programat pentru sfarsitul lunii aprilie, a anuntat sambata Ministerul Unificarii de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord a acceptat sambata desfasurarea saptamana viitoare a unor discutii la nivel inalt cu Seulul pentru a aborda aspecte logistice in vederea unui viitor summit, a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, citat de AFP. Cele doua Corei vor trimite fiecare o delegatie de cate…

- Parlamentul din Coreea de Nord se va intruni la 11 aprilie, inaintea summiturilor planificate cu Statele Unite si Coreea de Sud, a anuntat joi presa de stat de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene. In cadrul unei convorbiri telefonice de…

- Compania Facebook Inc a ajuns la un acord cu Liga americana de baseball, obtinand drepturile exclusive de a difuza live, in SUA, pe platforma de socializare, 25 de meciuri ale Major League Baseball (MLB), informeaza vineri Bloomberg.

- Dupa cum era de asteptat, reactiile fata de un astfel de anunt privind o prima intrevedere face to face dintre liderul american si cel nord-coreean nu aveau cum sa intarzie. In prima faza s-a aflat ca liderul american a fost de acord cu propunerea liderului nord-coreean de a discuta fata in fata, intalnirea…

- Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pana in luna mai la invitatia acestuia 'pentru a obtine o denuclearizare permanenta.' Moon a declarat prin intermediul purtatorului sau de cuvant ca summitul va fi tinut minte drept punct…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca va reveni asupra ideii de a supraimpozita importurile de otel si aluminiu, cu conditia ca un nou acord de liber-schimb nord-american ALENA, de aceasta data "corect", sa fie semnat, scrie AFP.

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins, joi, ca neintemeiata, cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- Au trecut mai bine de 70 de ani de la ultimul conflict global major, dar asta nu inseamna ca teama unui Al Treilea Razboi Mondial nu ne apasa puternic. Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, au tot continuat sa existe conflicte in anumite parți ale globului. Cu toate astea, nu a mai fost vreunul la […]…

- Din cauza conditiilor meteorologice extreme, autoritatile au decis ca la Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu scolile si gradinitele sa fie inchise luni si marti. Astfel, in urma atentionarilor de vreme severa, cursurile Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative vor fi suspendate in…

- Ministerul sud-coreean de Externe a anuntat, miercuri, ca dialogul inter-coreean si stabilirea unui canal de comunicare intre SUA si Coreea de Nord reprezinta "pilonii majori" pentru denucleanizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Sud si Statele Unite nu renunta la exercitiile militare comune programate pentru acest an, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Apararii, in ciuda avertismentului din partea regimului nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Nu voi accepta niciun fel de prelungire a vreunui acord de imprumut fara argumente foarte clare, iar rolul Ministerului Finantelor va fi unul activ, nu doar de colector de informatii legate de modul in care se deruleaza anumite proiecte, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- Choo Mi-Ae, liderul Partidului Democrat din Coreea de Sud, aflat la guvernare, a declarat duminica faptul ca relatiile inter-coreene s-ar putea imbunatati doar daca regimul nord-coreean va renunta la provocari si va arata disponibilitate pentru denuclearizare, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu scutirea de impozit pentru IT-isti si spune ca sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, care nu beneficiaza de aceleasi avantaje. „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-In "in cel mai scurt timp posibil", pentru un summit inter-coreean, potrivit administratiei prezidentiale de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Invitatia istorica a avut loc in cadrul unui pranz la palatul prezidential din Seoul. Kim Yo-jong este primul membru al dinastiei de la Phenian care ajunge in Coreea de Sud de la sfarsitul razboiului inter-coreean din 1953 si a fost insotita in cadrul vizitei de Kimg Yong-nam, seful de stat formal al…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american, Mike Pence, a plecat dupa cinci minute de la o cina unde ar fi trebuit sa stea la aceeași masa cu șeful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, scrie BBC. Au…

- Conservatorii si social-democratii germani au ajuns, miercuri, la un acord de principiu pentru formarea unui guvern de coalitie la Berlin, relateaza agentiile de presa internationale. Știre in...

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a afirmat vineri, la Sinaia, ca nu sustine introducerea unui prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, deoarece o astfel de masura ar "permite multor ticalosi sa scape", relateaza News.ro. In schimb, a precizat ca doreste definirea…

- ”Am fost surprinsi de masurile luate de Guvernul Tudose, care nu au fost in totalitate cele cu care ne-am dus in fata alegatorilor cand le-am cerut sa ne aleaga (…) Nu am fost de acord cu Declaratia 600, asta clar va trebui anulata. Eu zic ca la Finante este unul dintre cei mai buni ministri, cei…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a declarat ca daca la protestul de sâmbata au participat 100.000 de persoane rezulta ca 20 de milioane nu au fost de acord, pentru ca nu au fost acolo. ”Câti au protestat aseara, acum doua seri...…

- Moon Jae-In, presedintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discutiile inter-coreene vor duce la un dialog intre Washington si Phenian in privinta programului nuclear nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Cele doua state au cazut de acord sa participe la JO 2018 sub steagul unei „Coree unite”. In plus, propunerea Coreei de Sud de a constitui o echipa feminina de hochei pe gheata comuna cu nord-coreenii, a fost acceptata.Luni, Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput discutiile despre planul…

- Myanmar si Bangladesh au cazut de acord sa solutioneze în termen de doi ani întoarcerea a circa 650.000 de musulmani rohingya care au fugit din Myanmar începând de la sfârsitul lunii august 2017 din cauza unei campanii de represiune a armatei, informeaza marti Reuters si…

- Coreea de Nord a criticat luni Statele Unite pe motiv ca afecteaza dezghetarea relatiilor inter-coreene, din moment ce Washingtonul promite noi sanctiuni si presiuni aplicate regimului de la Phenian pana cand acesta nu va renunta la programele balistice si nucleare, relateaza agentia Yonhap.

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput luni discutiile asupra ofertei Phenianului de a trimite un ansamblu artistic luna viitoare la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, potrivit mass-media sud-coreene, transmite dpa. Reuniunea a inceput in jurul orei 10:00 (1:00 GMT) in satul…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Principalele doua partide separatiste din regiunea spaniola Catalonia, unde au fost organizate alegeri regionale anticipate pe data de 21 decembrie, au cazut de acord sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles, dupa declaratia unilaterala…

- Uniunea Europeana a salutat miercuri rezultatul recentelor convorbiri la nivel inalt intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, intalnire calificata de Bruxelles drept un pas pozitiv catre imbunatatirea relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite agentia de presa Yonhap, scrie agerpres.ro. Discutiile…

- Familia Versace a publicat un comunicat in care declara ca nu este de acord cu difuzarea serialului 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', ce urmeaza sa fie lansat la 17 ianuarie si in care actori ca Edgar Ramirez, Penelope Cruz si Ricky Martin recreeaza asasinarea celebrului…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfirsit ale Olimpiadei, au anuntat, marti, oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap. Marti,…

- Coreea de Nord a redeschis, marti, un canal de comunicare militara cu Coreea de Sud, in contextul in care cele doua state au purtat discutii la nivel inalt despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Un oficial al Guvernului de la Seul…

- Inalti reprezentantii din cele doua Coree s-au reunit marti la prima lor intalnire oficiala fata in fata in mai mult de doi ani, concentrandu-se asupra Jocurilor Olimpice de Iarna dupa tensiunile provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, scrie AFP.UPDATE: Coreea de Nord a propus, marti, trimiterea…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a spus, sambata, ca a fost de acord cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, ca "dificultatile si neintelegerile" cu Germania trebuie sa fie rezolvate prin dialog si cooperare, relateaza Reuters.

- K. Iohannis: Statutul Ierusalimului trebuie stabilit prin acord intre parti Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Presedintele României, Klaus Iohannis, a avut astazi o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia.…

- Cele doua Corei au comunicat joi de dimineata pentru a doua zi de la redeschiderea canalului de comunicare la Panmunjom, localitatea de frontiera unde a fost semnat armistitiul care a pus capat razboiului din 1950-1953, a indicat Ministerul pentru Unificare sud-coreean, citat de Yonhap. "Partea…

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, a declarat joi ca tara sa va mentine o stransa coordonare cu SUA privind dialogul cu Coreea de Nord si a reafirmat ca discutiile inter-coreene nu vor fi separate de eforturile pentru denuclearizarea regiunii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.