Peninsula trece de la inceputul anului printr-o perioada de detensionare a relatiilor, cu trei intalniri intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, ultima chiar in septembrie la Phenian.



Cele doua tari, care sunt, tehnic, in razboi din cauza absentei unui acord de pace, au inceput operatiuni de deminare in Zona de Securitate Comuna (JSA) de la satul de frontiera Panmunjom, singurul sector din Zona Demilitarizata (DMZ) unde cele doua armate rivale sunt fata in fata, a anuntat Ministerul Apararii sud-coreean. Aceste operatiuni ar urma sa se desfasoare…