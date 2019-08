Ministrul de externe nord-coreean Ri Yong Ho a declarat vineri ca Phenianul este pregatit atat pentru dialog cat si pentru confruntare cu SUA, avertizand Washingtonul ca ar fi un calcul gresit sa continue aplicarea sanctiunilor, informeaza Reuters citand KCNA.



Negocierile la nivel de lucru americano-nord-coreene nu au fost inca reluate dupa blocarea lor in urma esecului celui de-al doilea summit dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un desfasurat in februarie, la Hanoi.



Trump si Kim s-au intalnit cel mai recent in luna iunie, in zona de demarcare…