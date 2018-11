Coreea de Nord respinge raportul Human Rights Watch cu privire la abuzurile sexuale

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a votat pentru la raportul din 2015, dar a votat "impotriva" punctului referitor la casatoriile intre persoane de acelasi sex.Eurodeputatul Maria Grapini a spus ca votul "pentru" a fost decis de grupul politic din care face parte.

- Prim-vicepreședintele liberal Raluca Turcan spune ca "discursul opoziției a fost validat din interiorul PSD" și ca "ne indreptam spre un consens pe scena politica: Liviu Dragnea este cel mai mare pericol".

- Rusia a blocat joi la ONU un raport critic al expertilor insarcinati cu aplicarea sanctiunilor internationale impotriva Coreei de Nord, pentru prima oara de la adoptarea acestor sanctiuni in 2017, informeaza AFP. "Raportul este suspendat deoarece suntem in dezacord in privinta anumitor elemente si a…

- China a evitat prin masuri de securitate "o mare tragedie" in provincia vestica Xinjiang, scrie luni tabloidul Global Times , citat de Reuters. In editiile sale in engleza si chineza, publicatia de stat raspunde printr-un editorial unei comisii ONU pentru drepturile omului, care a comunicat vineri ca…