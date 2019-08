Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul lui Donald Trump a anunțat luni o noua regula prin care refuza sa acorde cartea verde și rezidența permanenta imigranților care primesc ajutoare publice, precum asistența sociala, bonuri de masa și locuințe sociale, considerând ca aceștia reprezinta o ”povara pentru societate”,…

- Coreea de Nord a lansat, marți dimineața, cel puțin doua proiectile neidentificate din provincia Hwanghae de Sud înspre Marea de Est (Marea Japoniei, n.red.), a anunțat agenția de știri Yonhap, citând autoritațile militare de la Seul. "Forțele noastre monitorizeaza situația…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a supravegheat personal lansarea unui nou tip de arma tactica ghidata de la distanța, O "avertizare solemna" adresata "instigatorilor militari din Coreea de Sud", potrivit unei agenții de presa statala, scrie The Guardian.Kim a organizat…

- Compania chineza de telecomunicatii s-a asociat, cel putin in ultimii opt ani, cu o companie chineza de stat, Panda International Information Technology, pentru o serie de proiecte in Coreea de Nord.O astfel de actiune ar ridica intrebari daca Huawei, care a folosit tehnologie americana…

- Presedintele american Donald Trump a insistat marti asupra bunelor relatii intre Washington si Ankara, dupa primele livrari de sisteme ruse de aparare antiaeriana tip S-400, pe care Statele Unite le considera incompatibile cu dispozitivele NATO, relateaza AFP.

- Misiunea Coreei de Nord la ONU a acuzat miercuri Statele Unite ca sunt "tot mai hotarate sa comita acte ostile" impotriva Phenianului, in pofida faptului ca președintele american Donald Trump dorește tratative intre cele doua țari, informeaza site-ul cotidianului The New York Times, potrivit mediafax.Misiunea…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE.

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…