Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord "va participa probabil" la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, a declarat sâmbata reprezentantul nord-coreean în Comitetul Olimpic International (CIO), potrivit agentiei de presa nipone Kyodo, citata de Agerpres.

- Coreea de Nord "va participa probabil" la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, a declarat sambata reprezentantul nord-coreean in Comitetul Olimpic International (CIO), potrivit agentiei de presa nipone Kyodo.Kyodo precizeaza ca reprezentantul nord-coreean la CIO, Chang Ung, a facut…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj), desemnata luna trecuta sportiva numarul unu a judetului Alba in 2017, se pregateste intens pentru cel mai important moment al carierei: prezenta la Jocurile Olimpice din 2018, la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Loturile olimpice ale Romaniei…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord. Intrecerile…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a salutat aparenta dorința a lui Kim Jong-un de a intra intr-un dialog și a cerut, intr-o ședința de guvern azi, la Seul, masuri urgente pentru a ajuta Coreea de Nord sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang.

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a salutat aparenta dorința a lui Kim Jong-un de a intra intr-un dialog și a cerut, intr-o ședința de guvern azi, la Seul, masuri urgente pentru a ajuta Coreea de Nord sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang.

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel înalt cu regimul de la Phenian, în 9 ianuarie, despre o eventuala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018.

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Romania si-a asigurat cote de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), atat la sanie, cat si la biatlon, potrivit Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. In urma competitiilor desfasurate in prima jumatate a lunii decembrie, Romania a obtinut cinci…

- Un incendiu puternic izbucnit in jurul orei 9:00 (ora Romaniei) la un centru sportiv din Jecheon, Coreea de Sud, iar 29 de persoane au murit. Incidentul a afectat momentul predarii torței olimpice pentru JO de Iarna de la Pyeongchang, din 2018. Conform primelor informații, incendiul a izbucnit la parcarea…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat ca a propus partii americane amanarea exercitiilor militare comune pana dupa Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea loc in perioada 9-25 februarie la Pyeongchang, relateaza AFP.

- Iși dorește, la 27 de ani, sa fie in primii 30 de schiori ai lumii, la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, care vor avea loc in luna februarie, anul viitor. Ioan Valeriu Achiriloaie, reprezentant al Clubului Corona Brașov, tocmai s-a intors de la etapele din Canada și America, din cadrul…

- Comitetul Olimpic Rus a confirmat, marți, participarea sub stindard olimpic a sportivilor sai la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, la o saptamana dupa suspendarea țarii de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO), informeaza AFP. "Toata lumea a avut aceeași…

- Comitetul Olimpic din SUA a anuntat ca delegatia americana va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si a catalogat drept lipsa de comunicare anumite afirmatii venite dinspre Casa Alba, care au pus la indoiala prezenta sportivilor americani la competitie, din cauza tensiunilor dintre…

- Presedintele Comitetului Olimpic Rus, Alexander Jukov, a declarat ar trebui sa se organizeze competitii pentru sportivii din Rusia care vor decide sa nu concureze la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, informeaza R-Sport, conform Reuters. “Trebuie sa avem competitii alternative pentru sportivii…

- Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018 (Coreea de Sud), iar sportivii care a putea concura sub drapel neutru se gandesc sa boicoteze competitia. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), spune ca acesta decizie nu ar fi una inspirata, informeaza…

- Comitetul Olimpic Internațional a suspendat PRIN DECIZIA DIN 5 DECEMBRIE, IMEDIAT, Comitetul Olimpic al Rusiei pentru manipularea controlului antidoping de la Jocurile Olimpice din 2014 de la Soci. O comisie de...

- Sportivii rusi au fost interzisi la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang 2018, a anuntat, marti, Comitetul International Olimpic, conform BBC. Decizia vine ca urmare a scandalului de dopaj in masa in care este implicata Rusia, iar atletii care pot dovedi ca nu au probleme cu dopingul vor avea…

- Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv a comentat decizia forului executiv al CIO de a suspenda Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNO), Nicolae Juravschi, a declarat intr-un comentariu pentru Sputnik ca Jocurile Olimpice…

- Sportivii ruși sub drapel neutru vor sa boicoteze JO de iarna 2018! Decizia reprezentantilor CIO de a suspenda Rusia de la JO de iarna din 2018 a starnit revolta sportivilor din tara lui Putin! Hotararea CIO a fost luata ca urmare a unei anchete ce a stabilit ca institutiile statului s-au implicat in…

- Echipa Federației Ruse a fost inlaturata de la participarea la Jocurile Oimpice de iarna din 2018, care vor avea loc in orașul sud-coreean Pyeongchang, transmite Comitetul Olimpic Internațional, citat de tvrain.ru. Sportivii ruși "curați" vor putea fi admiși la jocuri, dar vor fi nevoiți sa participe…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne. Unii sportivi rusi vor putea evolua la probe individuale sau pe echipe sub numele "Sportiv Olimpic…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna, care vor avea loc in PyeongChang, in 2018. Potrivit Reuters, unii sportivi rusi vor avea posibilitatea de a participa la Jocurile Olimpice sub un drapel neutru, scrie BBC .

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne.

- Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a interzis Rusiei sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna. Marți, la Lausanne, in Elveția s-a incheiat reuniunea comitetului executiv al CIO, pe al carei ordine de zi se afla problema admiterii lotului olimpic al Rusiei la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang,…

- Echipa Federației Ruse a fost inlaturata de la participarea la Jocurile Oimpice de iarna din 2018, care vor avea loc in orașul sud-coreean Pyeongchang, transmite Comitetul Olimpic Internațional, citat de tvrain.ru. Sportivii ruși "curați" vor putea fi admiși la jocuri, dar vor fi nevoiți sa participe…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic…

- Rusia, țara cu antecedente serioase in ceea ce privește probelemele cu dopajul, a fost exclusa oficial de la Olimpiada de Iarna, competiție ce va incepe in februarie, in Pyeongchang (Coreea de Sud). Decizia a fost luata astazi, in cadrul unei conferințe de presa, de Comitetul Executiv al CIO, reunit…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne.

- Comitetului Olimpic Rus i s-a interzis prezenta la viitoarea editie a Jocurilor Olimpice de Iarna, care vor avea loc in Coreea de Sud, la Pyeongchang, si de asemenea, va trebui sa plateasca o amenda de 15 milioane de dolari. In plus, Vitali Mutko, fost ministru al sporturilor si presedintele de organizare…

- Aleksei Negodailo si Dimitri Trunenkov au fost descalificati, iar rezultatele lor de la JO 2014 au fost anulate. De asemenea, CIO le-a descalificat pe biatlonistele Yana Romanova si Olga Vilukhina, medalitae cu argint, dar si pe Sergei Chudino, concurent in proba de skeleton. Aceste noi sanctiuni…

- Horst Huttel, responsabil al federatiei de schi din Germania, cere excluderea sportivilor rusi de la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, din cauza cazurilor de dopaj, informeaza Le Figaro. "Este singura decizie coerenta. Sper ca se va da un semnal clar in beneficiul sportului", a declarat…

- Comitetul Executiv al CIO va anunța pe 5 decembrie la Lausanne daca sportivii ruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud), relateaza Reuters. Forul executiv al CIO se reunește în zilele de 5 și 6 decembrie și va…

- Agenția Mondiala Antidoping (AMA/WADA) va decide, in cursul acestei saptamani, daca va reintegra Rusia printre țarile aflate in conformitate cu regulile in materie de lupta impotriva dopajului, o etapa departe de a fi atinsa, cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea…

- In perioada 9-25 februarie 2018 are loc, la PyeongChang, a 23-a editie a Jocurilor Olimpice Moderne de Iarna. Cu 90 de zile ramase inainte de startul competitiei, delegatia Romaniei mizeaza doar pe zece sportivi calificati pentru PyeongChang. Toti de la Schi Biatlon. Calificarile sunt insa in toi. Ca…

- De asemenea, liderul de la Kremlin a spus ca acuzațiile de dopaj care au dus la interzicerea participarii unor sportivi ruși la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, de la Pyeongchang, par sa aiba ca scop perturbarea alegerilor prezidențiale din Rusia, din martie anul viitor.In urma cu o…

- De asemenea, liderul de la Kremlin a spus ca acuzațiile de dopaj care au dus la interzicerea participarii unor sportivi ruși la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, de la Pyeongchang, par sa aiba ca scop perturbarea alegerilor prezidențiale din Rusia, din martie anul viitor. In urma cu o saptamana,…

- Schiorul din Arieșeni, Bogdan Gligor va antrena lotul țarii cu climat tropical la Olimpiada de iarna din 2018 și va pregati un singur sportiv. Accidentarile dese l-au scos din cursa pentru Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, insa schiorul Bogdan Gligor, 29 de ani, va participa la competiție, ca antrenor…

- Torța olimpica pentru JO de iarna 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud) va sosi pe aeroportul internațional din Incheon saptamana viitoare, scrie Yonhap. Flacara olimpica a fost aprinsa, marți, în situl antic de la Olympia (Grecia) și va începe un lung periplu care…

- Flacara olimpica a fost aprinsa, marți, in situl antic grec al Olympiei și va incepe un lung periplu care o va duce pe data de 9 februarie la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de sud), informeaza AFP. De data aceasta, flacara nu a putut fi aprinsa…

- Ceremonia de aprindere a flacarii olimpice a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud) va fi transmisa in direct la TVR HD, marți, 24 octombrie, de la ora 12,00, informeaza un comunicat. Flacara Jocurilor Olimpice de iarna, care vor avea loc la Pyeongchang în perioada…

- Platforma de social media Snapchat va difuza Jocurile Olimpice de Iarna de anul viitor din Pyeongchang, dupa ce a semnat o intelegere istorica cu Eurosport, o miscare care ar putea ajuta Jocurile Olimpice sa tinteasca publicul tanar pe care si-l doreste, potrivit Reuters.