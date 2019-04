Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul central al Partidului Muncitorilor din Coreea va organiza o sedinta plenara miercuri, la o zi dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong-un a coordonat o intalnire a principalului comitet al partidului pentru a face progrese pe fondul „situatiei tensionate”, a informat presa de stat, scrie Reuters,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a sancționat lipsa de informații privind starea de sanatate a președintelui PSD, Liviu Dragnea, și a acuzat ca astfel de situații se mai intamplau doar in dictaturile comuniste.Digi24: Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat lipsa de comunicare oficiala…

- Valentin Butnaru, prezentatorul de la The Wall, și-a facut apariția in India. CRBL, Oase, Ana Morodan și Adrian Teleșpan, concurenți Asia Express, au fost nevoiți sa faca autostopul alaturi de el.

- Un incendiu a cuprins, luni dupa-amiaza, circa 10 hectare de teren cu vegetatie uscata situat in zona Izvorul Muntelui - Bicaz, existand riscul ca flacarile sa se extinda si la fondul forestier, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Adrian Rotaru, potrivit Agerpres. "Se…

- Doi barbati din judetul Vaslui au suferit arsuri, sambata, in urma unor incendii de vegetatie uscata pe care le-au provocat, au anuntat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui. Este vorba despre un barbat in varsta de 32 de ani, din municipiul Vaslui, cu arsuri prin flacara pe aproximativ…

- Autoritațile au desfașurat astazi o ampla operațiune de degajare a țurțurilor de pe Drumul Național 15. Traficul rutier a fost restricționat pentru a se evita accidentele. ”Pe langa angajați ai SDN Mureș participa și ofițerii ISU Mureș, Primaria cu utilaje și angajații Salvamont. Toate instituțiile…

- 25.000 de oameni au murit in Romania, in doar un an, din cauze asociate poluarii. Sunt date oficiale stranse pentru anul 2015, publicate in 2018. Cu acest argument, producatoriii si importatorii de autoturisme cer o noua taxa pentru masinile din Bucuresti, pentru a stimula innoirea parcului auto din…

- In urma exploziei, produsa la etajul noua al imobilului, patru apartamente au fost distruse la ultimele doua etaje ale cladirii. Echipele de interventie mobilizate la locul dezastrului cauta in prezent supravietuitori printre daramaturi. Potrivit Ministerului pentru Situatii de Urgenta rus, patru…