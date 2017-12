Stiri pe aceeasi tema

- In octombrie, alte patru nave, sub pavilionul Comorelor, Federatiei Sfantul Kitts si Nevis, Cambodgiei si, respectiv, al Coreii de Nord, au primit interdictia de a intra in porturi, o premiera in istoria Natiunilor Unite.O lista cu zece vase a fost propusa de Statele Unite pentru interdictie,…

- Noi sanctiuni au fost adoptate saptamana trecuta de Consiliul de securitate al ONU pentru a constrange Phenianul sa renunte la programele sale nucleare si balistice interzise, dar si la lansarile de satelit. "Am aflat recent prin diverse canale ca Phenianul a terminat un nou satelit numit…

- Potrivit unor surse The Telegraph, Statele Unite pun la punct planuri pentru o soluție militara la criza din Coreea de Nord. Americanii cauta modalitați de a opri dezvoltarea programului de arme nucleare al Phenianului.Doi foști oficiali americani și o persoana importanta din administrația…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Intr-o declaratie citata de agentia oficiala de presa KCNA, ministrul de externe al Coreei de Nord a sustinut ca Statele Unite au fost inspaimantate de forta nucleara a Phenianului, fiind din ce in ce mai inversunate in "a impune cele mai dure sanctiuni si presiuni asupra tarii noastre".

- De asemenea, sanctiunile ONU sunt descrise drept "o incalcare violenta a suveranitatii republicii si un act de razboi care distruge pacea si stabilitatea in Peninsula Coreeana si intr-o regiune vasta"."Statele Unite, total ingrozite de determinarea noastra in ceea ce priveste mareata cauza…

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate in unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU impotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. "Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite s-a pronuntat cu 15 voturi la zero in…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- Una dintre optiunile pe care le au in vedere SUA ar fi distrugerea unui sit de lansare a unei rachete nucleare inainte ca Phenianul sa il foloseasca pentru un nou test nuclear. Intr-un alt scenariu, SUA ar putea distruge depozitele de arme nucleare al Coreii de Nord. Administratia Trump mizeaza…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza intarirea sanctiunilor ONU impotriva Coreii de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters.Documentul cere interzicerea exportului…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, a afirmat in cadrul unui interviu ca Statele Unite nu doresc sa isi asume riscul de a coexista cu o Coreea de Nord armata nuclear, scrie CNN. “Nu putem tolera acest risc”, a declarat H.R. McMaster, potrivit News.ro. „Daca cei din…

- Washingtonul afirma ca a discutat cu Beijingul despre ceea ce vor face in cazul prabusirii regimului lui Kim Jong-un, o discutie – tabu – care era refuzata in mod traditional de China, cu scopul de a menaja Coreea de Nord, relateaza AFP conform News.ro . Secretarul de stat american Rex Tillerson a dat…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marti ca folosirea optiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor solutiilor diplomatice, ar insemna esecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pana cand Coreea de Nord se va angaja semnificativ"…

- Acțiunile agresive ale Phenianului determina țarile vecine sa se pregateasca pentru cele mai negre scenarii. Japonia va organiza timp de doua zile aplicatii militare alaturi de Statele Unite și Coreea de Sud.

- Coreea de Nord este "cea mai mare amenintare imediata pentru Statele Unite", iar potentialul unui razboi intre SUA si Coreea de Nord creste de la o zi la alta, a atras atentia H.R. McMaster, la Forumul National de Aparare Reagan, informeaza The Guardian. "Cred ca este in crestere in fiecare zi, ceea…

- Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie și ar fi a patra discuție anuala din 2014 a Consiliului despre chestiunea drepturilor omului in Coreea de Nord, țara criticata pentru programele sale de inarmare convenționala și nucleara.Celelalte șase țari care s-au alaturat unei scrisori…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita in China, a declarat vineri ca numai sanctiunile pot forta o Coree de Nord "autista" sa negocieze, el estimand ca propunerea Beijingului de suspendare simultana a testelor nucleare ale Phenianului si a exercitiilor militare americano-sud-coreene…

- Primindu-l la Havana pe omologul sau Ri Yong Ho, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a afirmat ca "respinge considerațiile și invectivele guvernului Statelor Unite" impotriva Coreii de Nord care, in opinia lui, "servesc ca baza aplicarii unor masuri coercitive contrare dreptului internațional".…

- ”Pe langa ca ameninta lumea cu devastarea nucleara, Coreea de Nord a sustinut in mod repetat acte de terorism international, inclusiv asasinate in teritoriu strain”, a declarat Donald Trump la Washington. Faptul ca Trump a desemnat Coreea de Nord drept o tara care sponsorizeaza terorismul…

- Washingtonul a decis sa inscrie din nou Coreea de Nord pe lista sa neagra ce cuprinde statele care sprijina terorismul, presedintele Donald Trump dorind astfel ca sporeasca presiunile asupra Phenianului...

- Presedintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", situatie rezervata simbolic celor mai rai dusmani ai Statelor Unite, relateaza AFP.Decizia ar fi o modalitate…

- Planul fiscal a fost aprobat in Camera Reprezentantilor cu 227 de voturi pentru si 205 impotriva, fiind considerat o victorie pentru presedintele Donald Trump. In forma aprobata joi, planul prevede cote de impozitare de 20% si 25% pentru companii, care pana acum erau taxate cu 35%. …

- Statele Unite si-au exprimat speranta ca reuniunea neoficiala privind Venezuela, luni la ONU, va conduce la actiuni internationale pentru a preveni actuala criza din aceasta tara sa devina o amenintare la adresa securitatii, potrivit unui document transmis vineri Consiliului de Securitate, relateaza…

- Canalele de comunicare directa dintre Statele Unite și Coreea de Nord sunt deschise. Astfel, Casa Alba așteapta un telefon din partea liderului Kim Jong-Un pentru a discuta despre programul nuclear al Phenianului. Anunțul a fost facut de șeful diplomației americane, Rex Tillerson.

- Aflat intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, președintele american, Donald Trump i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj in care ii spune ca inca mai este timp pentru negocieri, scrie BBC News. In timp ce condamna ”fantezia intunecata” a regimului de la Phenian in parlamentul sud-corean, Trump nu a…

- In timpul cele de-a doua zile petrecute in Japonia, Melania Trump a luat lecții de caligrafie japoneza in timpul unei vizite pe care a realizat-o alaturi de soția premierului Abe la o școala elementare, scrie CNN. Prima doamna Melania Trump a petrecut dimineața celei de-a doua zi in Japonia, fiind soția…

- "Este datoria oricarui presedinte al Statelor Unite, avand in vedere amenintarea cu care se poate confrunta tara sa din partea Coreei de Nord cu arme nucleare, sa exploreze aceste optiuni militare si sa le mentina disponibile. Nu cred ca doreste cineva o solutie militara la aceasta problema si stiu…

- Amplasarea sistemului american antiracheta THAAD in Coreea de Sud, care a starnit proteste in tara si opozitie din partea Coreii de Nord si a Chinei, a fost finalizata, au anuntat duminica media sud-coreene, citate de DPA.O ceremonie a avut loc saptamana trecuta la Seongju (circa 300 km sud…

- Coreea de Nord s-a declarat, într-o scrisoare deschisa adresata parlamentelor din câteva tari, “putere nucleara cu drepturi depline” si l-a acuzat pe presedintele American Donald Trump ca încearca “sa împinga lumea catre un dezastru nuclear oribil”,…

- Sanctiunile economice luate de comunitatea internationala impotriva Coreei de Nord, dupa testarea rachetelor nucleare, sunt din ce in ce mai dure. Cu toate acestea, regimul lui Kim Yong-Un avertizeaza ca un „razboi nuclear” poate izbucni „in orice moment”, potrivit zf.ro. Afirmatiile recente…

- 90% din exporturile Chinei au ca piata de desfacere Coreea de Nord, potrivit CNN Money. Donald Trump a amenintat, în repetate rânduri, ca va opri relatiile comerciale cu statele care fac afaceri cu Phenianul, potrivit Mediafax. Expertii spun ca Beijingul nu doreste sa ia masuri…

- Ambasadorul adjunct al Coreei de Nord la ONU, Kim In Ryong, a afirmat ca lumea sa este impinsa la limita unui razboi nuclear și ca rachetele Phenianului sunt pregatite sa loveasca oriunde in Statele Unite.

- Ambasadorul adjunct al Coreii de Nord la ONU, Kim In Ryong, a amenintat ca "un razboi nuclear poate izbucni în orice moment" si a denuntat "politica ostila" dusa de SUA. "Un razboi nuclear poate izbucni la orice moment", a spus Kim In Ryong, în…

- "Un razboi nuclear poate izbucni la orice moment", a spus Kim In Ryong, in fata comisiei de dezarmare a Natiunilor Unite. "Atat timp cat politica ostila si amenintarea nucleara a Statelor Unite nu sunt complet eliminate, nu vom pune niciodata, indiferent de conditii, armele noastre nucleare si rachetele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret privind impunerea de interdictii Coreii de Nord in conformitate cu prevederile unei rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Rezolutia, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele…

- Uniunea Europeana (UE) a adoptat luni interdictia totala a investitiilor europene in Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC), in incercarea de a intensifica prin aceste noi sanctiuni presiunea economica asupra Phenianului in legatura cu programele nuclear si de rachete balistice, informeaza…

- Uniunea Europeana (UE) a adoptat interdicția totala a investițiilor europene în Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC), în încercarea de a intensifica prin aceste noi sancțiuni presiunea economica asupra Phenianului în legatura cu programele nuclear și de rachete…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu…

- Ideea unui nou Sfarsit al Lumii ii apartine numerologului creștin David Meade, care spune ca Pamantul se afla la inceputul unei perioade de "necazuri de șapte ani", care implica o serie de dezastre naturale cu consecinte catastrofale, precum erupții vulcanice, inundatii, tsunami si cutremure.…

- Coreea de Nord intentioneaza sa efectueze un nou test cu o racheta care ar putea atinge Coasta de Est a Statelor Unite, avertizeaza deputatul rus Anton Morozov, dupa o vizita la Phenian. Anton Morozov si alti doi parlamentari rusi au efectuat o vizita in Coreea de Nord in perioada 2-6…

- O nava ruginita nord-coreeana a fost confiscata în apropiere de Canalul Suez, dupa ce la bordul ei a fost descoperita o cantitate uriașa de armament, în valoare de 17,3 milioane de lire sterline. Potrivit Daily Mail, care citeaza surse oficiale, armamentul ar fi trebuit sa ajunga…