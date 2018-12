Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Washington a condamnat luni Coreea de Nord sa plateasca 501 milioane de dolari pentru responsabilitate sa in moartea unui cetatean american Otto Warmbier, considerand ca acesta a fost victima unor acte de tortura, relateaza AFP. "O familie americana, Warmbier, a suferit direct brutalitatea…

- Dupa ceremoniile emotionante din Washington, sicriul fostului presedinte George H W Bush a fost transportat cu avionul la Houston, statul Texas. La bordul aceluiasi aparat de zbor se afla si fiul defunctului George Bush si sotia sa Laura.

- Barbatul, identificat sub numele Bruce Byron Lawrence (sau Lowrance), a fost retinut dupa intrarea sa in Coreea de Nord, venind din China, la 16 octombrie. El ar fi declarat "in timpul interogatoriului ca a intrat ilegal in tara la ordinele CIA" din SUA, a precizat agentia oficiala de presa nord-coreeana…

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Curtea Suprema a statului american Washington a declarat joi ca pedeapsa cu moartea este neconstitutionala, transmite AFP. Magistratii au apreciat ca pedeapsa capitala nu este neconstitutionala in sine, dar este aplicata in mod arbitrar si rasist, ceea ce o invalideaza juridic. Curtea a fost sesizata…

- Declaratie de pace contra dezmembrarea complexului nuclear: sefa diplomatiei de la Seul, Kang Kyung-wha, a prezentat planul sau "win-win" pentru a debloca negocierile dintre Statele Unite si Coreea de Nord, noteaza AFP, citat de Agerpres.