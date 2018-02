Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, care va sosi joi in Coreea de Sud, inaintea ceremonie de deschidere a jocurilor, nu a exclus miercuri posibilitatea unui dialog direct. Aflat la Tokyo, el a anuntat insa "cea mai dura si agresiva runda de sanctiuni impotriva Coreei de Nord", informeaza Reuters.Agentia…

- Mike Pence afirma ca SUA incearca sa gaseasca o solutie pasnica la problema nord-coreeana. Acesta a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la baza aeriana japoneza Yokota, ca Statele Unite au aceeasi pozitie precum Coreea de Nord. Pence, care a ajuns in Japonia marti pentru a se intalni…

- Cuba a acordat viza unui diplomat american care urmeaza sa conduca ambasada Statelor Unite la Havana, a informat, miercuri, un oficial de la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters, apreciind ca decizia reprezinta dorinta ambelor state de a pastra relatiile bilaterale.

- Senatorii republicani si cei democrati au ajuns miercuri la un acord privind bugetul Statelor Unite pe urmatorii doi ani, informeaza Reuters. Intelegerea intre partide urmeaza sa elimine plafoanele de cheltuieli pentru aparare si sa asigure finantare pentru asistenta dupa dezastre, pentru infrastructura…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite (CIA), Mike Pompeo, a explicat joi motivul vizitei recente la Washington a sefului contraspionajului rus, aflat pe lista sanctiunilor americane, informeaza AFP. Presa a relatat ca Alexandr Bortnikov, directorul serviciului intern de informatii…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) se intruneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat duminica ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Regimul din Kosovo va suferi consecinte dure daca renunta la instanta pentru crimele de razboi, a avertizat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite in Kosovo, Greg Delawie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Coreea de Sud a anuntat ca va participa sub acelasi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, scrie Reuters. Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”, titreaza News.ro. In plus, propunerea Coreei de Sud de…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Temperaturile extreme de pe coasta de est a Statelor Unite provoaca un comportament ciudat al șoparlelor din zonele de obicei calduroase.In Florida, care se confrunta o vreme neobișnuit de rece din cauza aerului polar adus de ciclonul-bomba, iguanele au inceput sa cada din copaci.

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, joi, ca Phenianul s-a angajat in continuarea unor provocari care sunt "absolut inacceptabile", adaugand ca Japonia si comunitatea internationala vor coopera impotriva dezvoltarii nucleare si a rachetelor nord-coreene, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Donald Trump s-a laudat ca are "un buton nuclear" mai mare decat al lui Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, dar, de fapt, presedintele Statelor Unite nu are niciun buton fizic pentru atac atomic, explica agentia Associated Press.

- Furtuna Carmen a provocat luni intreruperea curentului pentru 40.000 de locuinte din regiunea franceza Bretania, a informat intr-un comunicat distribuitorul de energie Enedis, potrivit Reuters. Compania de electricitate, care a mobilizat 1.500 angajati pentru a restabili alimentarea cu energie, spune…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Rusia: Sistemul antiracheta din Romania și Polonia incalca Tratatul INF. Vom lua masuri militare Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- Peste 120 de state l-au sfidat joi pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si au votat in favoarea unei rezolutii a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite prin care se solicita ca SUA sa renunte la recenta recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza Reuters.

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, este dispus sa discute cu reprezentantii Comisiei Europene in luna ianuarie 2018 despre situatia sistemului judiciar, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele NATO si-au exprimat vineri preocuparea in legatura cu un sistem rus de rachete despre care Alianta Nord-Atlantica afirma ca ar putea incalca tratatul din 1987 de interzicere a acestui tip de arme, intr-un semn de sustinere fata de Washington, relateaza Reuters.SUA considera ca Rusia…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutând "sa lucreze împreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, într-un comunicat citat de Reuters.…

- Greva generala a provocat deja intreruperi si intarzieri in traficul terestru, dar si in cel aerian si naval, aeronavele inregistrand anulari ale unor curse si provocand aglomeratie si intarzieri pe aeroportul din Atena. De asemenea, navele raman ancorate in porturi timp de 24 de ore, in semn…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- "Daca este un test nuclear subteran, va trebui sa se pregateasca pentru un raspuns foarte serios din partea SUA", a avertizat Graham la canalul CBS. In aceeași declarație, citata de Reuters, a spus ca Pentagonul ar trebui sa inceapa evacuarea din Coreea de Sud a soțiilor și copiilor ofițerilor…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…

- Clericul musulman Fethullah Gulen, fost aliat al lui Recep Tayyip Erdogan si lider al Miscarii Gulen (Hizmet), care traieste in autoexil in statul american Pennsylvania, este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa esuata de lovitura de stat. Gulen a negat insa orice implicare in complotul…

- Coreea de Nord a testat o noua racheta intercontinentala. Phenianul sustine ca proiectilul ar putea atinge teritoriul Statelor Unite. Armata de la Seul, care a monitorizat lansarea, a anuntat ca racheta s-a autodistrus pe teritoriul Coreei de Nord.

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- La ora actuala este posibil un „scenariu apocaliptic” al evolutiei situatiei din Peninsula Coreea, dar Rusia spera ca ratiunea va prevala între partile implicate, a declarat luni ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov. „Exista posibilitatea unui scenariu…

- Serviciul consular al Statelor Unite ale Americii in capitala financiara a Elveției, Zurich, a fost evacuat luni dupa ce personalul a descoperit un pachet suspect la intrarea in cladirea reprezentanței diplomatice, a relatat ziarul Blick, care citeaza personal din

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agenția de informații sud-coreeana, intr-o reuniune cu ușile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare in cursul carora au adus armament nuclear in Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord, i-a trimis luni o…

- Un soldat nord-coreean a dezertat luni in favoarea Coreei de Sud dupa ce a fost ranit prin impușcare de armata nord-coreeana, transmit agențiile de presa Reuters și Yonhap. Soldatul, care a dezertat în zona de securitate comuna Panmunjom (JSA), este în prezent tratat într-un…