Coreea de Nord, nou atac la adresa Washingtonului La incheierea unei zile de consultari sambata, in Suedia, care a reprezentat prima incercare de dialog dupa luni de impas diplomatic si escaladare militara, reprezentantii americani si nord-coreeni s-au despartit fara rezultate. Phenianul 'nu este interesat de desfasurarea unor negocieri la fel de dezgustatoare ca acestea atat timp cat SUA nu vor lua masuri concrete pentru a pune capat politicii lor ostile', a declarat duminica un purtator de cuvant al diplomatiei nord-coreene citat de agentia oficiala de presa KCNA. 'Soarta dialogului SUA-Coreea de Nord este in mainile Washingtonului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat duminica un nou atac la adresa Washingtonului, pe care il acuza ca duce o "politica ostila" si a respins orice dialog pe dosarul nuclear atat timp cat SUA nu isi schimba atitudinea", informeaza AFP. La incheierea unei zile de consultari sambata, in Suedia, care a reprezentat…

- Kim Myong Gil, reprezentantul special al Coreei de Nord in cadrul negocierilor cu Statele Unite privind denuclearizarea, desfașurate la Stockholm, a declarat ca discuțiile de sambata nu au dat niciun rezultat deoarece SUA „nu au adus nimic la masa negocierilor”, potrivit France 24 preluat de mediafax.Vezi…

- Emisarul nord-coreean a declarat sambata, dupa intalnirea de lucru cu delegatia americana, desfasurata in Suedia, ca negocierile pe tema programului nuclear nord-coreean nu au corespuns asteptarilor si au fost intrerupte. Departamentul de Stat american a transmis, insa, ca aceste comentarii nu reflecta…

- Dupa ce a sosit joi la Beijing de la Phenian, Kim Myong Gil, un inalt negociator nord-coreean, a decolat spre Stockholm cu alti trei oficiali din tara sa, potrivit Yonhap. Delegatia urmeaza sa poarte ''negocieri la nivel operational cu Statele Unite'', a declarat Kim Myong Gil jurnalistilor la Beijing,…

- ​7 din 10 adulți spun ca sistemul economic îi favorizeaza pe cei bogați și puternici, iar unul din doi considera ca țara lor are nevoie de un lider puternic dispus sa încalce regulile, arata datele unui sondaj facut printre 18.000 de adulți din 27 de țari. Incidența populismului a crescut…

- Primul ales republican din Congresul SUA care l-a sprijinit pe Donald Trump in cursa pentru Casa Alba, Chris Collins, in prezent pus sub acuzare pentru folosire de informatii privilegiate, a demisionat luni, a facut cunoscut un purtator de cuvant al presedintiei Camerei Reprezentantilor, noteaza…

- Coreea de Nord și Statele Unite ar putea relua în termen de doua-trei saptamâni discuțiile la nivel de lucru care vizeaza eliminarea programelor nucleare și de rachete din Nord, au informat marți mai multi parlamentari din Coreea de Sud, scrie Mediafax, citând Reuters. Parlamentarii…

- La ședința CExN de luni seara, PSD a luat mai multe decizii. Printre hotararile luate, se numara și cea cu privire la noul purtator de cuvant. Valeriu Steriu a fost desemnat noul purtator de cuvant al PSD. El a fost in PMP, partid din care a demisionat in mai 2018. Anunțul…