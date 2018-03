Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri demisia lui Joseph Yun, emisarul special pentru Coreea de Nord, informeaza Reuters. Yun, nascut in Coreea de Sud, este un sustinator al dialogului cu Phenianul, inca din 2016, in timpul presedintiei lui Barack Obama, cand a fost numit in functie. El…

- Coreea de Nord a trimis materiale guvernului sirian care ar putea fi folosite pentru a produce arme chimice, conform unui raport ONU, citat de New York Times, potrivit News.ro . Acuzatiile vin dupa ce Statele Unite si alte tari au acuzat guvernul sirian ca a folosit arme chimice impotriva civililor,…

- Marea Britanie ar putea bombarda Siria, daca dictatorul Bashar al-Assad continua sa foloseasca arme chimice asupra populației, a avertizat luni ministrul Afacerilor Externe, Boris Johnson, fost primar al Londrei.

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Turcia nu a folosit niciodata arme chimice in cadrul operatiunilor militare din Siria si a acordat o atentie deosebita protejarii civililor, a declarat duminica ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, ca raspuns la acuzatiile formulate de catre fortele kurde siriene, relateaza agentia Reuters.

- Militia kurda siriana Unitatile pentru Protectia Populatiei (YPG) si Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) au acuzat armata din Turcia ca ar fi lansat un atac cu gaz, vineri, la Afrin. Ankara neaga acuzatiile, relateaza Reuters. Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara…

- Macron s-a intalnit cu presa la palatul Elysee, prilej cu care a anuntat ca nu doreste sa discute prea mult despre negocierile privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana si ca este in interesul Uniunii ca singurul negociator pentru Brexit sa ramana Michel Barnier, relateaza Reuters,…

- Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred ca va fi prohibitiv. Nu e vorba de reluarea incorporarilor masive", a precizat seful statului. Macron s-a intalnit cu presa la palatul Elysee, prilej cu care a anuntat ca nu doreste sa discute prea mult despre…

- Tillerson efectueaza o vizita in Egipt, prima etapa a unui turneu diplomatic in Orientul Mijlociu care va mai cuprinde Kuweit, Liban, Iordania si Turcia. Intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe egiptean, oficialul american a spus ca Washingtonul ramane angajat fata de…

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Ministrul de externe chinez Wang Yi a declarat joi ca Beijingul spera ca cele doua Corei, Coreea de Nord si Coreea de Sud, vor putea mentine momentul de interactiune si vor "deschide treptat usa catre pace" in peninsula, informeaza joi Reuters. Wang s-a exprimat intr-un briefing la Beijing cu o zi inainte…

- Serviciile de spionaj din Coreea de Sud au anunțat in Parlamentul de la Seul ca statul vecin, Coree de Nord, ar fi fost in spatele atacului cibernetic ce a dus la furtul unor monede digitale in valoare de 530 de milioane de dolari de pe platforma Coincheck din Japonia, scrie Reuters . Acesta este cel…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Coreea de Nord a facut progrese in dezvoltarea programului sau de rachete balistice intercontinentale (ICBM), dar nu a dovedit pana acum capacitatea acestor arme de a lovi SUA, a dat asigurari marti un inalt responsabil militar american, relateaza AFP si Reuters. Phenianul a spus cu certitudine ca…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters.'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii…

- Regimul de la Phenian a transportat anul trecut carbune in Rusia, de unde a fost apoi exportat in Coreea de Sud si Japonia, in pofida sanctiunilor ONU in acest sens, au declarat trei surse din cadrul serviciilor de informatii europene, pentru agentia de stiri Reuters.

- Coreea de Nord a facut un anunt surprinzator, adresat „tuturor coreenilor de acasa si strainatate”, precizand ca ar trebui sa se faca un pas inainte catre unificare, fara ajutorul altor state, relateaza Reuters care citeaza presa de stat de la Phenian.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia „sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Coreea de Nord a anulat trimiterea in Coreea de Sud a unei delegatii care urma sa se ocupe de venirea artistilor nord-coreeni la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza Reuters. Ministerul Unificarii din Coreea de Sud a anuntat ca nu a fost oferita nicio explicatie pentru aceasta anulare.Cele…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. Conform datelor…

- Indicele Henley, un clasament anual care stabileste care este cel mai puternic pasaport din lume, a fost facut public pentru 2018, iar Germania se afla pe primul loc pentru al cincilea an consecutiv, pentru accesul cu viza sau fara viza la sosire in 177 de tari, de la 176 de tari anul trecut, relateaza…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Nave chineze au fost observate in octombrie furnizand in secret petrol unor nave nord-coreene, ocolind astfel sanctiunile internationale impuse regimului comunist de la Phenian din cauza programelor sale balistice si nucleare.

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- China a facut luni un apel ca toate tarile sa depuna eforturi constructive pentru a ajuta la eliminarea tensiunilor dupa ce Coreea de Nord a declarat ca cele mai noi sanctiuni ONU reprezinta un act de razboi si sunt echivalentul unei blocade economice completa, relateaza Reuters.

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a negat, joi, ca Phenianul ar fi fost in spatele atacului cibernetic WannaCry, in contextul in care SUA acuzasera Coreea de Nord ca ar fi fost direct responsabila pentru acest atac, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Marea Britanie a declarat marti ca Phenianul se afla in spatele atacului cibernetic 'WannaCry' care a afectat circa 300.000 de calculatoare din 150 de tari la inceputul acestui an, alaturandu-se Statelor Unite care au acuzat oficial luni Coreea de Nord pentru acest incident, relateaza Reuters. Centrul…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutand "sa lucreze impreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.Potrivit sursei mentionate,…

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri “ de autoaparare nemiloase” daca Statele Unite vor impune o blocada navala, o decizie pe care Phenianul ar considera-o “un act de razboi”, a transmis presa regimului lui Kim Jong Un, potrivit Reuters.

- Washingtonul nu va intra in dialog cu Coreea de Nord pana cand aceasta nu va avea un alt comportament, a declarat, joi, un oficial al Casei Albe, la o zi dupa ce Rex Tillerson, secretarul american de Stat, afirmase ca SUA sunt pregatite sa poarte discutii cu Phenianul, relateaza site-ul Reuters.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson s-a oferit sa inceapa discutii directe cu Coreea de Nord fara preconditii, renuntand la solicitarea cheie a SUA, aceea ca Phenianul sa renunte la arsenalul nuclear inainte de a participa la orice fel de negocieri, transmite Reuters.

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…

- Germanii il considera pe presedintele SUA Donald Trump ca fiind o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, conform unui sondaj realizat de Fundatia Koerber, informeaza Reuters.

- Testele cu rachete efectuate de Coreea de Nord reprezinta o 'amenintare iminenta' pentru Japonia, au apreciat luni senatorii japonezi, in timp ce premierul nipon Shinzo Abe, a declarat ca nu are rost un dialog cu Phenianul, relateaza AFP. Camera superioara a Parlamentului nipon a adoptat in unanimitate…

- Spectrul unui razboi preventiv impotriva Coreei de Nord se apropie de fiecare data cand Phenianul procedeaza la un tir cu racheta sau la un test cu bomba nucleara, a apreciat duminica influentul senator american Lindsey Graham, citat de AFP."Daca este un test nuclear subteran, va trebui sa…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters.