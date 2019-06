Presedintele sud-coreean Moon Jae In a declarat miercuri ca doreste sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in orice moment, de preferabil inainte ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sa viziteze tara sa la sfarsitul acestei luni, informeaza DPA. Moon a spus ca o intalnire cu Kim ar fi "de dorit" inainte de vizita lui Trump in Coreea de Sud la sfarsitul lunii iunie, a relatat agentia de presa sud-coreeana Yonhap in prima zi a vizitei sale de stat in Norvegia. Totul depinde de Kim, a precizat el. Cei doi au avut prima lor intalnire in aprilie 2018. Intr-un discurs la Universitatea…