Seful diplomatiei americane Mike Pompeo, a carui inlaturare de la discutiile privind dezarmarea sa nucleara a fost solicitata de Coreea de Nord, a dat asigurari vineri ca raspunde in continuare de echipa de negociatori, relateaza AFP.



"Nimic nu s-a schimbat, continuam sa lucram", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa de la finalul unei intalniri la Washington cu ministrii japonezi ai afacerilor externe si apararii.



Negocierile sunt in prezent in impas dupa esecul celui de al doilea summit intre presedintele SUA Donald Trump si numarul unu nord-coreean, Kim Jong…