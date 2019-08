Coreea de Nord: Liderul Kim Jong Un a supravegheat cea mai recentă lansare de rachete Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat personal cea mai recenta lansare de rachete, care a reprezentat "lansarea-test a unei noi arme", a anuntat duminica agentia oficiala de presa KCNA, transmite AFP. Kim Jong Un "a ocupat locul din postul de observare si a ghidat lansarea-test", informeaza sursa citata, care a adaugat ca liderul nord-coreean si-a manifestat o "mare satisfactie" in privinta rezultatului. KCNA nu a furnizat detalii in privinta armelor testate. Conform statului major interarme sud-coreean, a fost vorba de doua rachete balistice cu raza scurta de actiune lansate in zorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

