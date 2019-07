Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, spune, intr-o telegrama diplomatica trimisa la Londra, ca președintele Donald Trump este “inept, incompetent și instabil”, iar administrația sa risca ”sa se prabușeasca in flacari”, potrivit unor documente diplomatice confidentiale publicate de…

- Presedintele american Donald Trump a facut o gafa nefericita de ordin istoric in discursul sau de Ziua Independentei, laudand armata care 'a cucerit aeroporturile' de la britanici in 1775, in timpul Razboiului de Independenta, noteaza cotidianul britanic The Guardian, in editia de vineri potrivit…

- Kim Jong-un a acceptat in final invitația-surpriza din partea lui Donald Trump de a veni la o intalnire in zona demilitarizata dintre cele doua state coreene. Președintele american a facut de asemenea un gest surprinzator – a intrat pe teritoriul Coreei de Nord, alaturi de Kim Jong-un. Mulți analiști,…

- Președintele american Donald Trump și liderul suprem nord-coreean s-au întâlnit duminica în zona demilitarizata, aflata la frontiera dintre cele doua Corei, relateaza site-ul postului The Guardian. Președintele american a declarat ca vizita în zona demilitarizata a fost programata…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit in Coreea de Nord pentru o vizita istorica la Phenian, care are ca scop revitalizarea unei aliante cu probleme, atat el cat si liderul nord-coreean Kim Jong-un avand propriile dificultati in relatiile cu presedintele american Donald Trump, conform The Guardian.

- Presedintele american Donald Trump isi va lansa oficial marti candidatura pentru alegerile prezidentiale din 2020, relateaza The Guardian.Citește și: O noua formula de Guvern negociata de opoziție. SURPRIZE majore pentru toate funcțiile guvernamentale. Martor la negocieri: `E ca la piața`…

- Președintele american Donald Trump se va întâlni cu președintele sud-coreean Moon Jae-in în Coreea de Sud, în contextul summitului G20, care va avea loc la sfârșitul lunii iunie în Japonia, a informat miercuri Casa Alba, relateaza Mediafax citand site-ul agenției…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat joi ca ultimul test de rachete, efectuat de Coreea de Nord, ar putea reprezenta un protest fața de Statele Unite, in urma eșecului de la summitul intre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, relatteaza agenția Reuters,…