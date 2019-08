Coreea de Nord a lansat vineri doua "proiectile neidentificate" care au cazut in mare, a anuntat statul-major inter-arme din Coreea de Sud, informeaza AFP si Reuters.



Ele au fost lansate din apropiere de Tongchon, un oras din provincia Kangwon, situat in sud-estul Coreei de Nord, si au cazut in Marea de Est, cunoscuta si sub denumirea de Marea Japoniei.



Este cea de-a sasea lansare de acest tip de la sfarsitul lunii iulie. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat la inceputul lunii august ca aceste teste reprezinta "un avertisment solemn" adresat Coreei de Sud si Statelor…