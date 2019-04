Stiri pe aceeasi tema

- Programul Loteria Vizelor – DV- 2019 pentru Statele Unite ale Americii a pus la dispozitie 50.000 de vize pentru “diversity immigrants”, cunoscuta drept o clasa de imigranti din tarile cu cele mai mici rate de imigrare in Statele Unite.

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat luni ca spera ca Statele Unite sa trimita o delegație în Coreea de Nord în urmatoarele saptamâni, dupa ce discuțiile dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un s-au terminat fara un acord, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a fost criticat dur joi in Statele Unite dupa ce a declarat ca il crede pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, care i-a spus ca nu a avut niciun rol in moartea unui student american repatriat in coma dupa ce fusese incarcerat in Coreea de Nord, relateaza France Presse,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un și președintele american Donald Trump au decis sa continue discuțiile productive pentru rezolvarea problemelor prezentate in cadrul summitului din Vietnam, relateaza agenția nord-coreeana de presa KCNA, citata de Reuters și preluata de mediafax.Citește și: Inregistrare…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters, potrivit…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, i-a spus secretarului de stat american, Mike Pompeo, ca nu doreste ca toata viata copiii sai sa traiasca cu povara armelor nucleare, a declarat sambata un fost ofiter CIA, relateaza Reuters.Kim Jong Un a facut aceste declaratii personale rare in timpul unei…

- Presedintele American, Donald Trump, a anuntat, sambata, ca a fost stabilit locul unde va avea a doua sa intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Trump nu a oferit insa mai multe detalii, relateaza dpa si Reuters, preulate de Agerpres.