Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea spune ca, prin respingerea remanierii propuse de premierul Viorica Dancila, președintele Klaus Iohannis refuza sa îsi îndeplineasca atributiile constituționale. „E o formula imperativa în Constituție, nu daca vrea sau are chef”, a afirmat el.„Motivele…

- Potrivit unui document oficial facut public vineri de catre Ministerul Afacerilor Externe de la Phenian, ambasadorii acreditați in aceasta țara, vor trebui ca, de acum incolo, sa iși prezinte scrisorile de acreditare direct liderului suprem coreean, Kim Jong Un. Kim, care deține oficial titlul de…

- Va redam, integral, mesajul transmis de catre Calin Popescu Tariceanu: "KLAUS IOHANNIS LOVEȘTE LA TEMELIA DEMOCRAȚIEI MODERNE 'Este datoria partidelor parlamentare de a gasi forma cea mai potrivita prin care sa transpuna in legislație opțiunea cetațenilor.' Spunand azi asta,…

- Kim Jong Un a fost insotit de persoane din conducerea regimului precum Choe Ryong Hae sau presedintele onorific al tarii, Kim Jae Ryong. Televiziunea nationala KCTV a prezentat imagini ale vizitei la mausoleu, cu steaguri in berna si cu un minut de reculegere insotit de sunetul unei sirene…

- Parlamentarul a precizat ca aspectele de neconstitutionalitate semnalate de USR in aceasta cerere sunt numeroase. "Cel mai solid argument este acela al inexistentei unei situatii de urgenta care sa justifice aceasta Ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codului administrativ. Avem o bogata…

- In raspunsuri scrise adresate mai multor mass-media, Moon, care a jucat un rol crucial in inlesnirea, anul trecut, a apropierii intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a indemnat totodata Phenianul sa reia dialogul pentru a arata ca doreste sa se indrepte spre…

- 'Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un', a declarat presedintele, adaugand ca el continua sa aiba incredere in liderul nord-coreean, in pofida slabului progres privind denuclearizarea Coreei de Nord, pentru ca el 'si-a respectat cuvantul' si nu s-a angajat in noi proiecte nucleare…

- Constituția noastra face o diferența clara intre referendumul consultativ și referendumul pentru revizuirea Constituției. In cazul nostru, Președintele Romaniei – care, de fapt, nu are drept de inițiativa in ceea ce privește revizuirea Constituției (art. 150 din Constitutie prevede:”Revizuirea Constitutiei…