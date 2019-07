Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a apreciat luni ca "istorica" si"extraordinara" intalnirea dintre liderul sau, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, in Zona Demilitarizata dintre cele doua state coreene, duminica, transmite AFP. Cei doi lideri au cazut de acord "sa reia si sa continue discutiile…

- Presedintele SUA Donald Trump a parasit capitala sud-coreeana duminica seara la bordul avionului Air Force One, dupa incheierea unei vizite istorice in Peninsula Coreea in cadrul careia a pasit pe teritoriul nord-coreean, o premiera pentru un presedinte american, relateaza AFP. Donald…

- Presedintele american Donald Trump a intrat mergand pe jos duminica in Coreea de Nord, facand cativa pasi alaturi de liderul tarii Kim Jong Un si fiind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul acestei tari, relateaza AFP,...

- Presedintele american Donald Trump a pașit duminica in Coreea de Nord. Liderul de la Casa Alba a facut cativa pasi alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, devenind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul Coreii de Nord, precizeaza AFP, citata

- Presedintele SUA Donald Trump este în Zona Demilitarizata dintre cele doua Corei, chiar înainte de o întâlnire istorica asteptata cu numarul unu nord-coreean Kim Jong Un, a scris agerpres.ro.

- Președintele american, Donald Trump, și liderul suprem nord-coreean, Kim Jong Un, s-au intalnit duminica in zona demilitarizata, aflata la frontiera dintre cele doua Corei, relateaza site-ul postului The Guardian.Președintele american a declarat ca vizita in zona demilitarizata a fost programata…

- Zona Demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei a fost inchisa turistilor de partea nordica, a informat o agentie de voiaj, alimentand speculatiile privind o posibila vizita in cursul zilei a liderului de la Phenian, Kim Jong Un, in acelasi timp cu presedintele american, Donald Trump, relateaza…

