- Acelasi oficial, care nu a indicat locul unde vor avea loc aceste intalniri, si-a exprimat speranta ca negocierile 'sa accelereze dezvoltarea pozitiva' a legaturilor bilaterale. Phenianul si-a aratat recent intentia de a relua dialogul cu Washingtonul dupa o perioada de tensiune marcata de lansari…

- Coreea de Nord l-a laudat vineri pe Donald Trump, atribuindu-i intelepciune si curaj presedintelui american si comparandu-l favorabil cu alti "politicieni de la Washington" care sunt "obsedati" de o denuclearizare nord-coreeana unilaterala, noteaza AFP, conform agerpres.ro. Potrivit lui Kim Kye Gwan,…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, consilier in Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, 'este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite'. Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, consilierul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seara ca ar putea avea "în curând" o noua întrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, informeaza agentia Associated Press, citata de Mediafax.Întrebat, la reuniunea Adunarii Generale ONU, în New York,…

- Regimul a decretat in 2018 un moratoriu asupra testelor nucleare si tirurilor cu racheta cu raza lunga de actiune. Phenianul a anuntat de asemenea inchiderea complexului de teste nucleare de la Punggye-ri.Insa, conform raportului publicat joi de Natiunile Unite, Phenianul nu a oprit dezvoltarea…

- Sanctiunile americane vizeaza o retea de comert maritim implicata in transferul de petrol intre nave; prin astfel de operatiuni, Coreea de Nord a evitat embargoul petrolieri impus de ONU. Cele doua persoane sanctionate au folosit vasul respectiv - care anterior mai efectuase cel putin doua transferuri…

- Ministrul de externe nord-coreean Ri Yong Ho a declarat vineri ca Phenianul este pregatit atat pentru dialog cat si pentru confruntare cu SUA, avertizand Washingtonul ca ar fi un calcul gresit sa continue aplicarea sanctiunilor, informeaza Reuters citand KCNA. Negocierile la nivel de lucru…

- Coreea de Nord a lansat sambata doua rachete, aparent cu raza scurta de actiune, si sunt de asteptat si alte lansari, a anuntat statul-major interarme de la Seul.Lansarea a avut loc cu numai cateva ore dupa ce Trump a vorbit despre o scrisoare "foarte frumoasa" pe care a primit-o de la…