- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a declarat ca prima conditie pentru ca SUA sa accepte sa discute cu regimul de la Phenian este ca nord-coreenii sa opreasca testele nucleare.“Trebuie sa se intample multe lucruri inainte de orice discutie. Nord-coreenii trebuie sa opreasca testele…

- Coreea de Sud a propus marti sa organizeze discutii la nivel inalt cu autoritatile de la Phenian in 9 ianuarie pentru a imbunatati relatiile intre cele doua tari, dupa ce Kim Jong-Un a spus ca sportivi din Coreea de Nord ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie AFP.

- Iata 10 intrebari care vor ține lumea in suspans in 2018 și la care speram sa avem un raspuns pana la sfarșitul anului viitor.1. Ce se va intampla cu președinția lui Donald Trump?Președintele Donald Trump și susținatorii sai republicani au reușit sa puna in aplicare o revizuire…

- Statele Unite si Rusia au convenit sa continue eforturile diplomatice pentru rezolvarea crizei generate de programul de dezvoltare a rachetelor nculeare derulat de Coreea de Nord. Cele doua state au subliniat ca nici Washingtonul, nici Moscova nu vor accepta Phenianul ca putere nucleara.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Ambasadorul nord-coreean la ONU a ignorat cererea Washingtonului ca regimul de la Phenian sa-si suspende programele de teste balistice si nucleare pentru a permite initierea de discutii intre Coreea de Nord si SUA, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- ultimele declaratii ale reprezentantilor ministrului de externe din Coreea de Nord indica faptul ca regimul de la Phenian vede o ,,declaratie de razboi" iminenta in cazul in care Statele Unite instituie o blocada maritima.

- Fost jucator in NBA, Dennis Rodman, a spus ca razboiul declarativ dintre Statele Unite si Coreea de Nord reprezinta un spectacol si a asigurat ca nimeni nu sta cu degetul pe butonul nuclear, intr-un interviu acordat AFP. Rodman este un apropiat al celor doi lideri politici, iar in perioada urmatoare…

- Amenintarile cu razboiul intre Coreea de Nord si Statele Unite sunt un ”spectacol”, iar ”nimeni nu sta cu degetul pe butonul” nuclear, a dat asigurari marti pentru AFP fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se prezinta atat ca un prieten al lui Kim Jong-un, cat si al lui Donald Trump.In…

- Dupa ce, saptamana trecuta, regimul de la Phenian a testat o racheta intercontinentala capabila sa transporte un focos nuclear care poate lovi Statele Unite, armata americana a trimis in Coreea de...

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- Cel mai mare exercitiu militar aerian comun al Coreei de Sud si Statelor Unite a inceput, luni, la doar o saptamana dupa ce regimul de la Phenian a anuntat ca a testat o noua racheta balistica intercontinentala care ar avea capacitatea sa loveasca intreg teritoriul SUA, relateaza agentia Yonhap, citata…

- Transfugi nord-coreeni care au locuit in apropierea zonei in care se fac teste nucleare au afirmat ca sufera din cauza expunerii la radiatii si ca se tem pentru sanatatea familiilor lor, care sunt in continuare acolo.Nbcnews.com prezinta, intr-un material despre situatia legata de testele…

- Regimul de la Phenian este ”cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite”, susține generalul H.R. McMaster, consilier de securitate naționala al lui Donald Trump, scrie realitatea.net.

- Rusia a respins joi apelul Statelor Unite de a-si taia legaturile comerciale si diplomatice cu Coreea de Nord, dupa ultimul tir de racheta, chemand la negocieri si acuzand Washingtonul ca vrea sa "provoace" Phenianul, potrivit Le Soir . "Opinia noastra este negativa: am subliniat de mai multe ori ca…

- La fel ca si Statele Unite ale Americii, Europa se afla de acum in raza de actiune a tirurilor cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, a avertizat joi ministrul apararii din Franta, Florence Parly,...

- Coreea de Nord a publicat joi zeci de fotografii cu Hwasong-15 - noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) despre care sustine ca poate sa atinga orice tinta in Statele Unite continentale - in ziarul si pe site-ul a.a, relateaza The Associated Press, care prezinta ce spun fotografiile despre noua…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Statele Unite ale Americii cheama toate țarile sa taie legaturile diplomatice și comerciale cu Coreea de Nord, a declarat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, amenințand cu "distrugerea completa" a regimului nord-coreean "in caz de razboi", transmite AFP. …

- Armele nucleare ale Phenianului nu vizeaza nicio tara, cu exceptia SUA, iar restul statelor nu trebuie sa se simta amenintate, a declarat, duminica, Ri Jong-hyok, adjunctul Adunarii Supreme Populare din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap, citat de mediafax.ro. „Realiteatea de astazi ne…

- Statele Unite si Coreea de Sud au inceput sambata un exercitiu naval care implica trei portavioane americane, lansand astfel un avertisment clar regimului de la Phenian, a informat cotidianul lapresse.ca.Exercitiul, care va dura trei zile, are loc in apele situate pe coasta de est a Peninsulei…

- Statele Unite și-au exprimat speranța ca reuniunea neoficiala privind Venezuela, luni la ONU, va conduce la acțiuni internaționale pentru a preveni actuala criza din aceasta țara sa devina o amenințare la adresa securitații, potrivit unui document transmis vineri Consiliului de Securitate, relateaza…

- Rex Tillerson a mentionat la finalul lunii septembrie, in Beijing, ca Washingtonul vrea sa vada daca Phenianul este interesat de inceperea unui dialog.Afirmatiile lui Tillerson au fost facute cu ocazia unei vizite pe care secretarul american de Stat a efectuat-o in China. Citeste…

- NATO a decis sa-si consolideze misiunea de consiliere si asistenta a fortelor armate afgane, care creste de la 13.000 la 16.000 de militari, a anuntat secretarul general Jens Stoltenberg marti, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Noul numar de militari va fi de 16.000 si se va concentra in particular asupra…

- Regiunea unde au loc testele nucleare ale regimului de la Phenian a devenit un pustiu post-apocaliptic, secatuit și fara vegetație, iar unii dintre nou-nascuți prezinta malformații, relateaza The Independent.

- Aceste exerciții ale armatei americane intervin in contextul in care Donald Trump a inceput duminica un turneu de 12 zile in Asia, pe fondul tensiunilor extrem de ridicate intre Washington și Phenian. La manevre vor participa portavioanele USS Nimitz, Ronald Reagan și Theodore Roosevelt, ce…

- Singura modalitate de a localiza si "asigura" toate siturile nucleare din Coreea de Nord ar fi o interventie la sol a soldatilor americani, scrie Washington Post, citand o scrisoare trimisa de oficialii de la Pentagon congresmanilor americani.

- Potrivit Daily Mail, Statele Unite se tem ca nord-coreeni ar putea lansa, in doar cateva saptamani, mini-rachete nucleare, capabile sa parcurga Oceanul Pacific.Kim Jong Un susține proiectul mini-rachetelor și incurajeaza cercetatorii sa grabeasca construirea acestora și a altor arme nucleare.…

- Coreea de Nord va efectua noi teste balistice si nucleare, au avertizat, joi, serviciile de informatii sud-coreene, care au precizat ca au identificat activitati intense in apropierea bazelor de unde Phenianul a mai efectuat astfel de teste, relateaza agentia Yonhap. Potrivit sursei citate,…

- Statele Unite spune ca regimul nord-coreean ar putea lansa, în câteva saptamâni, mini-rachete nucleare, capabile sa parcurga Oceanul Pacific. Kim Jong-un susține proiectul mini-rachetelor și încurajeaza cercetatorii sa grabeasca construirea acestora și a altor arme…

- Afirmatiile generalului reprezinta prima confirmare a faptului ca Aitolahul Ali Kamenei, liderul spiritual al Iranului, a impus restrictii in ceea ce priveste programul balistic al tarii. Raza de actiune a rachetelor iraniene fiind limitata la 2.000 de kilometri. Aparent, aceasta masura…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in prabușirea unui tunel, la inceputul lunii septembrie, in zona de teste nucleare din Coreea de Nord, incident cauzat de cel mai puternic test atomic subteran realizat pana atunci de Phenian, a anunțat marți postul japonez de televiziune Asahi, citat de AFP. …

- Administratia Donald Trump a dispus initierea pregatirilor pentru plasarea bombardierelor nucleare in alerta permanenta, in contextul tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord, fiind prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece cand Statele Unite adopta o astfel de masura. Fortele Aeriene…

- Statele Unite ale Americii sunt foarte bine pregatite pentru orice eventualitate fața de Coreea de Nord, a declarat președintele american Donald Trump duminica, relateaza AFP. "Suntem atât de bine pregatiți cum nici nu ați crede. Veți fi surprinși sa vedeți…

- 90% din exporturile Chinei au ca piata de desfacere Coreea de Nord, potrivit CNN Money. Donald Trump a amenintat, în repetate rânduri, ca va opri relatiile comerciale cu statele care fac afaceri cu Phenianul, potrivit Mediafax. Expertii spun ca Beijingul nu doreste sa ia masuri…

- Testele nucleare efectuate de Coreea de Nord nu doar ca starnesc temeri in intreaga lume, dar au slabit si rezistenta muntelui Mantap, unde s-au desfasurat testele. Specialistii sustin ca muntele Mantap, unde regimul de la Phenian efectueaza testele nucleare, sufera de "sindromul muntelui obosit", scrie…

- Phenianul nu intenționeaza sa poarte nici un fel de negocieri cu Washingtonul in legatura cu programul sau nuclear, a declarat vineri la Moscova un inalt diplomat nord-coreean, precizand ca a avea arme nucleare este ''o chestiune de viața și de moarte'' pentru Coreea de Nord, potrivit agenției ruse…

- Washingtonul trebuie sa se comporte ca si cum regimul de la Phenian ar fi „pe punctul“ de a obtine o racheta nucleara capabila sa-i loveasca obiectivele si sa actioneze in asa fel incat sa impiedice acest lucru, a atras atentia directorul CIA, Mike Pompeo, care nu exclude utilizarea fortei militare.

- Seismul s-a produs in apropierea poligonului nuclear al regimului de la Phenian. Cel mai probabil a fost provocat de recentele teste nucleare secrete ale liderului de la Phenian, Kim Jong-un. Testul nuclear nord-coreean din 3 septembrie a provocat un cutremur de magnitudine 6,3 si mai multe…

- Desfașurarea de lansatoare de rachete americane în România este o amenințare la adresa securitații Rusiei, a declarat Gheorghi Borisenko, șeful Departamentului America de Nord din Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, transmite RIA „Novosti“. Borisenko a…

- Coreea de Nord afirma ca Statele Unite au încercat sa-l asasineze pe liderul de la Phenian, Kim Jong-un, la începutul acestui an. Agentia Centrala de stiri din Coreea (KCNA), a sustinut ca CIA a utilizat o arma chimica sau biologica pentru a-l asasina pe dictator. Presupusa tentativa…