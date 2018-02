Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat miercuri pentru instituirea unui ''armistitiu'' in Ghouta orientala, enclava controlata de rebeli la est de Damasc, unde regimul sirian ataca ''civili'', fapt condamnat ''cu fermitate'' de Franta, relateaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat marti "profund ingrijorat"in fata escaladarii violentei in Ghouta Orientala, enclava rebela din Siria care este supusa de fortele guvernamentale unor bombardamente sangeroase, transmite AFP. "Secretarul general este profund ingrijorat in fata…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni la adoptarea de reguli la nivel global pentru a reduce impactul unui eventual razboi informatic asupra civililor, in contextul in care atacurile cibernetice masive par sa devina primele salve in viitoarele conflicte, informeaza Reuters.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters.Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat…

- Un conflict militar intre Israel si miscarea siita libaneza Hezbollah ar fi "cel mai urat cosmar", a avertizat luni Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters. Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat ca ultimele…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza Reuters si AFP. Partidul Renew (Reinnoire), fondat anul trecut dupa ce miscarea lui Macron ''En…

- Peter Tauber, secretarul general al partidului german Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si-a anuntat, duminica, demisia din functie, invocand probleme de sanatate, potrivit unor surse citate de agentia DPA.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel la comunitatea internationala ''sa sustina eforturile'' de reconstructie in Irak dupa razboiul sau impotriva gruparii Stat Islamic (SI), intr-un moment in care Bagdadul se asteapta la importante contributii…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel la comunitatea internationala ''sa sustina eforturile'' de reconstructie in Irak dupa razboiul sau impotriva gruparii Stat Islamic (SI), intr-un moment in care Bagdadul se asteapta la importante…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infrangere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut sambata atenuarea imediata a conflictului din Siria, dupa loviturile aeriene ale Israelului, informeaza AFP. Purtatorul de cuvant al lui Guterres, Stephane Dujarric, a declarat ca secretarul general "urmareste indeaproape escaladarea militara alarmanta…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a indemnat la discutii privind denuclearizarea, in timpul unei scurte conversatii avute cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, a declarat, vineri, Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza agentia Tass.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a avut o scurta intalnire cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat vineri ONU, citata de agentia EFE. Antonio…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a avut o scurta intalnire cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat vineri ONU, citata de agentia EFE. Antonio…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor, relateaza…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson si diplomatul chinez Yang Jiechi au reafirmat, joi, angajamentul Washingtonului si al Beijingului de a intensifica presiunea pusa asupra Phenianului, cu scopul opririi programului nuclear al acestuia, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, felicita Rusia si SUA pentru implementarea limitarii arsenalului, prevazuta in tratatul START, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Natiunilor Unite, Stephane Dujarric, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat vineri un apel partilor implicate in criza nucleara nord-coreeana la discutii "serioase", "absolut esentiale", in opinia sa, pentru a pune capat conflictului, relateaza AFP. Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat sambata ca il va trimite pe emisarul sau special pentru Siria, Staffan de Mistura, la congresul de pace ce va avea loc pe 29 si 30 ianuarie la Soci, in Rusia, in pofida boicotului declarat de opozitia siriana, transmite AFP. Secretarul…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe responsabilii de atacurile chimice din Siria dupa veto-urile ruse din noiembrie privind continuarea anchetelor internationale, in timp ce ambasadoarea SUA la ONU,…

- Mai multe statistici stranse din 5 agenții internaționale de meteorologie confirma faptul ca 2015, 2016 și 2017 au fost cei mai calduroși ani din istorie, iar 2016 ramane pana acum cel mai cald, noteaza Press TV. Anul trecut, temperatura medie globala a fost cu 1,1 grade Celsius peste nivelul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea armelor chimice…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea…

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, a declarat, inainte de sedinta Consiliului Executiv, ca va fi o sedinta mai furtunoasa ca niciodata, deoarece social democratii nu pot sta in sedinte non-stop, in conditiile in care toti sunt "cu nervii la pamant".

- Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA, a declarat joi ca se asteapta ca Statele Unite sa renegocieze acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) cu Canada si Mexic sau sa renunte definitiv la acest acord, relateaza Reuters.

- Rusia saluta dialogul intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, reluat marti la Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. ''Acesta este exact tipul de dialog despre care am spus ca este…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a salutat, joi, redeschiderea canalului de comunicare dintre Phenian si Seul, a anuntat Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza Abc News.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat satisfactia pentru redeschiderea unui canal de comunicare intre cele doua Corei, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al Natiunilor Unite, Farhan Haq, relateaza AFP. Antonio Guterres "a salutat redeschiderea unui canal de comunicare…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres a lansat miercuri un apel la evitarea altor violente in Iran si a cerut ca toate manifestatiile sa se desfasoare intr-o maniera calma in aceasta tara, transmit AFP si Reuters, scrie agerpres.ro.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea în 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am…

- Secretarul american al Trezoreriei Steven Mnuchin a anuntat marti sanctiuni impotriva a doi oficiali nord-coreeni, despre care afirma ca ar coordona programul de rachete balistice al Phenianului. Conform anuntului lui Mnuchin, este vorba despre Kim Jong Sik si Ri Pyong Chol, carora nu le vor mai…

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU împotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP. "Respingem în totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale testate de Coreea de Nord nu reprezinta momentan o amenintare pentru Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat asupra pericolului de a se ajunge la razboi cu Coreea de Nord, declarand ca rezolutiile Consiliului de Securitate privind programul nuclear coreean trebuie implementate de Phenian, dar si de celelalte tari, informeaza Reuters.“Este foarte…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi ca exista riscul de a intra "ca somnambulii" in razboi in legatura cu Coreea de Nord si a insistat pe importanta mentinerii contactelor diplomatice in vederea denuclearizarii Peninsulei Coreea, potrivit Agerpres.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a avertizat, miercuri, ca Iranul sfideaza apelul ONU privind oprirea programului sau cu rachete balistice, insa a adaugat ca Teheranul respecta termenii Acordului nuclear semnat in 2015, informeaza The Associated Press.

- Atacul din Republica Democrata Congo (RDC) asupra unei baze a Castilor Albastre tanzaniene s-a soldat cu "15 morti si cel putin 53 de raniti", a anuntat vineri, intr-o declaratie, Consiliul de Securitate al ONU, potrivit AFP. In acelasi atac, "cinci membri ai fortelor armatei din R.D. Congo…

- Exercitiile militare de amploare efectuate de SUA si Coreea de Sud si amenintarile americane cu un razboi preventiv impotriva Phenianului au facut ca izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana sa devina 'un fapt stabilit', a declarat miercuri seara un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Statutul orașului Ierusalim nu poate fi soluționat decât printr-o 'negociere directa' între israelieni și palestinieni, a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la scurt timp dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA

- Statutul orașului Ierusalim nu poate fi soluționat decat printr-o 'negociere directa' intre israelieni și palestinieni, a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la scurt timp dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui al doilea referendum referitor la iesirea din Uniunea Europeana, iar o treime considera ca situatia lor financiara se va înrautati în afara blocului comunitar, potrivit unui nou sondaj de opinie, transmite Reuters, conform news.ro. …

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, indeamna "toate parțile implicate in conflictul" din Yemen "sa opreasca toate atacurile aeriene și terestre", a indicat duminica intr-un comunicat purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, citat de AFP, potrivit

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, indeamna "toate parțile implicate in conflictul" din Yemen "sa opreasca toate atacurile aeriene și terestre", a indicat duminica intr-un comunicat purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, citat de AFP. El este "profund…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura in partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general al Capitalei,…

- Secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), Thomas Greminger, a atras atenția miercuri asupra riscului in creștere al unei confruntari militare pe continent, transmite dpa. ''Asistam la un numar tot mai mare de exerciții militare și desfașurari…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, luni, ca, atat timp cat manifestatiile nu sunt asumate de nimeni, intelege ca exista cineva in spatele lor, ”in culise”. ”Ce mi se pare nefiresc este faptul ca protestele nu sunt asumate si in mod oficial”, a afirmat Neacsu, potrivit News.ro. Intrebat…