Coreea de Nord ii raspunde lui Trump: Dement, schizofren, caine turbat

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a apreciat marti ca o postare pe Twitter a lui Donald Trump, in care spunea ca are un buton nuclear "mult mai mare" decat cel al lui Kim Jong-un, nu este decat expresia unui "dement", informeazaIntr-un scurt comentariu al agentiei de presa nord-coreene, se arata ca Trump a postat…

- Coreea de Nord a apreciat marti ca o postare pe Twitter a lui Donald Trump, in care spunea ca are un buton nuclear "mult mai mare" decat cel al lui Kim Jong-un, nu este decat expresia unui "dement", informeaza AFP.

- Coreea de Nord a estimat marți ca o recenta postare pe Twitter a lui Donald Trump, în care se lauda ca are un buton nuclear "mult mai mare" decât cel al lui Kim Jong-un, nu este decât expresia unui "dement",

- Folosindu-se de ziarul de stat Rodong Sinmun, Phenianul descrie mesajul președintelui SUA, Donald Trump, de pe Twitter ca fiind „spasmul unui nebun”. Șeful de stat american scrisese un mesaj prin care se lauda ca are un „buton nuclear mai mare” decat cel al lui Kim Jong-un.

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decat cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decat expresia unui 'dement', 'latratul unui caine turbat', relateaza France Presse.Kim…

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decat cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decat expresia unui 'dement', 'latratul unui caine turbat', relateaza…

- Coreea de Nord și Coreea de Sub au convenit vineri sa organizeze primele discuții oficiale, dupa mai bine de doi ani, decizie care a venit la cateva ore dupa ce oficialii americani și sud coreeni au amanat un exercițiu militar asupra programelor nucleare din Phenian. In urma acestei decizii,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Presedintele american Donald Trump a estimat joi ca discutiile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud sunt 'un lucru bun', asigurand totodata ca ele sunt rezultatul atitudinii sale ferme fata de Phenian, informeaza AFP. 'Cu toti acesti 'experti' ratati care isi dau…

- Dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat ca butonul nuclear se afla pe biroul sau în permanenta, astfel ca SUA nu vor "putea sa înceapa un razboi". Într-un discurs televizat, el a spus ca întreg teritoriul american se afla în raza de actiune…

- Presedintele american Donald Trump a scris, marti, pe Twitter, ca sanctiunile si "alte" presiuni incep sa aiba impact asupra Coreei de Nord, subliniind ca "Omul-racheta" (n.r. - liderul nord-coreean Kim Jong-un) vrea sa discute cu Coreea de Sud pentru prima oara.

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene, informeaza Mediafax."Prinsi cu mainile patate; sunt…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene.

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate in unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU impotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. "Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite s-a pronuntat cu 15 voturi la zero in…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- Coreea de Nord este "cea mai mare amenintare imediata pentru Statele Unite", iar potentialul unui razboi intre SUA si Coreea de Nord creste de la o zi la alta, a atras atentia H.R. McMaster, la Forumul National de Aparare Reagan, informeaza The Guardian. "Cred ca este in crestere in fiecare zi, ceea…

- Coreea de Nord este dispusa sa puna capat crizei armelor nucleare, printr-o negociere cu SUA, atat timp cat la negocieri va participa și Rusia, a declarat un om foarte important al administrației de la Kremlin.

- Coreea de Nord este dispusa sa puna capat crizei armelor nucleare, printr-o negociere cu SUA, atat timp cat la negocieri va participa și Rusia, a declarat un om foarte important al administrației de la Kremlin.

- Coreea de Nord este dispusa sa puna capat crizei armelor nucleare, printr-o negociere cu SUA, atat timp cat la negocieri va participa și Rusia, a declarat un om foarte important al administrației de la Kremlin.

- Președintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe șefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe sefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca miercuri vor fi impuse noi sanctiuni majore contra Coreii de Nord, transmite Reuters Anuntul liderului de la Casa Alba vine dupa ce Phenianul a spus ca a testat o noua racheta intercontinentala si ca armele sale nucleare pot atinge teritoriul continental…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- Liderul suprem din Coreea de Nord, Kim Jong un și președintele SUA, Donald Trump, au ceva în comun: amândurora le place sa se fotografieze la volanul unor mașini de mare tonaj, scrie Daily Mail.

- Intre declarații despre Coreea de Nord și China, rostite in timpul alocuțiunii sale de miercuri, 15 noiembrie, Donald Trump a avut nevoie de o pauza de cateva secunde pentru a-și recapata respirația și a baut, intr-o maniera considerata neindemanatica, puțina apa dintr-o sticla, oferindu-i astfel…

- Presa de stat a Coreei de Nord l-a criticat pe Donald Trump pentru insultele aduse de acesta la adresa lui Kim Jong-un, afirmand ca presedintele Statelor Unite ale Americii merita pedeapsa cu moartea si...

- Președintele Coreei de Nord i-a trimis o scrisoare liderului de la Kremlin, prin care îl anunța ca este se pregatește pentru un atac nuclear asupra teritoriului Statelor Unite. Potrivit conținutului scrisorii, Kim Jong-un avertizeaza ca poate atinge SUA cu o racheta intercontinentala…

- Presedintele SUA Donald Trump se întreaba duminica, într-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l „batrân”, în conditiile în care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras” Trump a mai afirmat…

- Donald Trump îsi continua turneul prin Asia si se afla acum în Filipine, unde a luat parte la un dineu de gala la Asociația națiunilor din sud-estul Asiei, ASEAN. Mai devreme, încoltit pe tema sensibila a relatiilor administratiei sale cu Kremlinul, presedintele american…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a postat sambata seara un mesaj pe pagina personala de Twitter prin care il acuza pe dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong-un, ca l-a numit "batran", desi el niciodata nu l-a numit "scund si gras". "De ce m-ar insulta Kim Jong-un numindu-ma batran,…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a postat sambata seara un mesaj pe pagina personala de Twitter prin care il acuza pe dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong-un, ca l-a numit "batran", deși el niciodata nu l-a numit "scund și gras.", potrivit Businessinsider.com.

- Presedintele american, Donald Trump, a aratat duminica, intr-un tweet, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP."Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile…

- Presedintele SUA Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduiesste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va si…

- Presedintele american Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduieste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a continuat duminica polemica sa cu liderul nord coreean Kim Jong-un. "De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma batrân, când eu nu l-as numi niciodata scund si gras? Oh, ma straduiesc atât de mult sa-i fiu prieten - si poate într-o…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris pe Twitter ca Kim Jong-un l-ar fi insultat numindu-l „batran” si ca acesta nu ar spune niciodata despre liderul de la Phenian ca este „scund si gras”.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu "invinovateste" China ca "a profitat" de SUA, adaugand ca ar fi facut acelasi lucru, relateaza dpa."Nu invinovatesc China. Invinovatesc incompetenta administratiilor (americane - n.r.) trecute ca au permis Chinei sa profite de SUA in privinta…

- Tillerson a evocat deja la Beijing la sfarșitul lunii septembrie aceste "canale de comunicare" cu Phenianul, insa a fost criticat de președintele american Donald Trump, care a scris pe Twitter ca Tillerson "iși pierde timpul negociind". Insa, in cadrul actualului sau turneu in Asia, Donald…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri „fantasmele dictatorului“ de la Phenian, apreciind ca Asia nu poate fi luata ostatica de catre regimul comunist din Coreea de Nord, relateaza AFP online.

- Trump a adus mai multe evenimente istorice in Vietnam, semnaland istoria tumultoasa a acestui stat. Totodata, el a subliniat importanța securitații economice și a transmis un nou semnal catre Kim Jong-un. Iata cele mai importante declarații: Donald Trump a vorbit in Vietnam despre razboiul…

- In cadrul unui discurs tinut in fata Parlamentului de la Seul, Trump a cerut tuturor statelor sa isi uneasca fortele pentru a izola ”regimul brutal al Coreei de Nord”, adaugand ca lumea nu mai poate tolera ”amenintarile venite dinspre un regim necinstit” care ameninta lumea cu arme nucleare.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca autorul atacului din New York, uzbecul Sayfullo Saipov, ar trebui sa primeasca pedeapsa cu moartea, relateaza site-ul televiziunii CNN, scrie Mediafax."Teroristul din New York s-a declarat fericit si a cerut arborarea steagului Stat Islamic…

- "Din primele informatii pe care le avem, a fost un act terorist ... un gest de lasitate intrucat au fost atacate persoane nevinovate care mergeau pe strada. Opt oameni au murit si peste 12 au fost raniti. Aceasta actiune a fost menita sa ne invinga spiritul. Dar cetatenii din New York nu se vor…