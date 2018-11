Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a anuntat vineri ca va deporta un cetatean american care a fost retinut pentru ca a intrat ilegal in aceasta tara, aceasta actiune parand sa aiba rolul de a stimula dialogul cu Statele Unite, informeaza agentia The Associated Press.

- Președintele american Donald Trump reprezinta un factor major in decizia luata de votanții din Statele Unite in cadrul alegerilor legislative partiale si regionale, conform unui sondaj realizat de postul american de televiziune CBS.Aproximativ doua treimi din totalul cetațenilor cu drept de…

- Apropierea recenta intre cele doua Corei si intre Coreea de Nord si Statele Unite nu a contribuit la progrese in domeniul respectarii drepturilor omului, a deplans un responsabil al ONU, citat miercuri de France Presse. "Situatia drepturilor omului la ora actuala nu s-a schimbat pe teren in Coreea de…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca lucreaza pentru organizarea urmatoarei reuniuni intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, dar a precizat ca orice intalnire de acest fel va avea loc cel mai probabil dupa luna octombrie a acestui an,…

- Statele Unite au aprobat eventuala vanzari de armament in valoare de 2,6 miliarde de dolari catre Coreea de Sud, a anuntat joi departamentul american al apararii. Potrivit unui comunicat al Agentiei de Cooperare pentru Securitatea Apararii, preluat de Reuters si Yonhap, daca se vor finaliza, tranzactiile…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a primit o scrisoare de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, prin care acesta ii propune o noua intalnire, a anuntat luni Casa Alba.Purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, Sarah Sanders, citata de Yonhap, a declarat ca scrisoarea este "calda"…

- Departamentul de Stat american va prelungi cu un an interdictia de calatorie pentru cetatenii Statelor Unite in Coreea de Nord, pana la data de 31 august 2019, desi cele doua tari incearca sa rezolve tensiunile actuale, relateaza Reuters.

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, va efectua saptamana viitoare o noua vizita in Coreea de Nord, anunta Departamentul de Stat american, potrivit Mediafax.Mike Pompeo l-a numit joi pe Stephen Biegun, fost membru al Consiliului de administratie al companiei Ford, in functia de emisar…