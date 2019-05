Coreea de Nord declară că acțiunea americană de capturare a unei nave nord-coreene încalcă spiritul înțelegerii dintre liderii celor două țări Coreea de Nord a declarat marți ca sechestrarea de catre SUA a unei nave de marfa a statului nord-coreean este un act ilegal care încalca spiritul unui pact încheiat la summit-ul dintre cei doi lideri ai țarilor, scrie Reuters.



Ministerul de Externe al Coreei de Nord a oferit o declarație oficiala prin care a anunțat ca respinge rezoluția Consiliului de Securitate ONU, pe care SUA a citat-o când a confiscat vasul. Statul nord-coreean privește aceasta rezoluție ca pe o încalcare a suveranitații sale și solicita înapoierea navei.



Departamentul de Justiție…

Sursa articol: hotnews.ro

