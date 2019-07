Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a arestat echipajul unui pescador rusesc, a informat miercuri ambasada Rusiei la Phenian. Conform Reuters, misiunea diplomatica a precizat ca doi sud-coreeni si 15 rusi sunt retinuti la un hotel din Wonsan. Granicerii nord-coreeni au efectuat arestarea in 17 iulie, pentru incalcarea…

- Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky este dezamagit de decizia APCE prin care a fost restabilit dreptul de vot Federației Ruse la Adunarea Parlamentara, dupa ce Moscova nu a mai putut vota în aceasta structura din 2014, dupa ocuparea Crimeei. Decizie care de altfel a fost susținuta prin…

- Procurorul general american, William Barr, a declarat ca Robert Mueller, care a condus ancheta privind interferența Rusiei in alegerile din 2016, ar fi putut lua o decizie in sensul obstructionarii justitiei de catre președintele Donald Trump, dar a ales sa nu faca acest lucru, potrivit Reuters preluat…

- Regimul de la Phenian risca sa se confrunte cu o criza de alimente fara precedent, din cauza schimbarii climei, sanctiunilor internationale, dar si a factorilor interni. Expertii Natiunilor Unite au facut o analiza a securitatii alimentare la cererea Coreei de Nord intre 29 martie si 12 aprilie. Aceasta…

- Peste 30 de miniștri de externe ai statelor membre ale Consiliului Europei au luat la Helsinki o decizie care deschide ușa intoarcerii Rusiei in APCE, in baza unei proceduri de urgența, dupa cum reiese din mesajul difuzat vineri de serviciul de presa al Consiliului Europei. In decizia luata, miniștrii…

- Situația tensionata dintre SUA și Rusia escaladeaza, iar administrația Trump a decis sa trimita in Romania un arsenal infiorator pentru intimidarea Rusiei. Forțele Aeriene din SUA au trimis 250 de piloți și o duzina de avioane F-16C, pentru a descuraja o posibila agresiune ruseasca și pentru consolidarea…

- In timpul convorbirilor intre cei doi lideri au fost abordate mai multe probleme, intre care si relatiile comerciale dintre cele doua tari, ajungand la concluzia ca au avut "o conversatie foarte buna". Regimul de la Phenian a facut o serie de teste de lansatoare de rachete si de "arme tactice…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe și președintele Statelor Unite, Donald Trump, vor avea luni o convorbire telefonica, in cadrul careia vor discuta despre incidentul de sambata, cand regimul de la Phenian a lansat mai multe proiectile cu raza scurta de actiune, potrivit Reuters. Coreea de Nord…