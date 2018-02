Coreea de Nord - Coreea de Sud. Kim Jong-un, laude surprinzătoare: A fost impresionat. Și-a exprimat mulțumirile Declarația surprinzatoare a fost facuta dupa reintoarcerea unei delegatii de inalti oficiali nord-coreeni, printre care si sora sa, de la Jocurile Olimpice de iarna, a informat agentia oficiala KCNA, preluata de AFP. "Dupa ce a ascultat raportul delegatiei, Kim Jong Un si-a aratat satisfactia fata de continutul acestuia si a spus ca Sudul, care a rezervat o primire speciala delegatiei Coreei de Nord, a fost foarte impresionant", a scris agentia nord-coreeana KCNA intr-o scurta relatare a intalnirii, adaugand ca liderul de la Phenian a "exprimat multumirile sale" Seulului. Numarul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

