- Consultarile intre oficiali de rang inalt din Coreea de Nord si Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata, la Stockholm, fara sa se anunte progrese concrete cu privire la un posibil summit Trump-Kim, relateaza AFP.

- Consultarile intre oficiali de rang inalt din Coreea de Nord si Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata, la Stockholm, fara sa se anunte progrese concrete cu privire la un posibil summit Trump-Kim, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intalniri la nivel…

- 'Donald Trump și Kim Jong Un nu ar trebui sa fie lasați singuri in aceeași camera', a avertizat un expert australian pe probleme de aparare.Anunțul vine cu puțin timp inainte de intalnirea istorica dintre Donald Trump și Kim Jong Un, relateaza SBS. Citește și: Tranzacție URIAȘA, in…

- Intr-o scurta declaratie, fostul CEO al ExxonMobil, care mai este sef al diplomatiei americane pana la sfarsitul lui martie, a citat cateva "realizari", incepand cu Coreea de Nord. "Actionand impreuna cu aliatii nostri, am depasit asteptarile intregii lumi cu campania de presiuni asupra Coreii…

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP. Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure…

- Coreea de Nord nu a dat niciun raspuns despre intalnirea Kim Jong-un – Donald Trump. Coreea de Sud susține ca nu a primit inca un raspuns din partea Phenianului in ceea ce privește summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele SUA Donald Trump. Detaliile despre intalnirea celor doi…

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Ministrul nord-coreean de externe Ri Yong Ho va vizita Suedia in viitorul apropiat, a anuntat vineri, din surse confidentiale, cotidianul suedez Dagens Nyheter, preluat de Reuters. Ministrul suedez de externe a refuzat sa comenteze, precizeaza agentia, conform Agerpres.Ambasada Suediei la…

- Anuntul referitor la o viitoare intrevedere intre liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, posibil pana la sfarsitul lunii mai, este 'un pas in directia buna', a declarat vineri, la Addis Abeba, ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, informeaza AFP.'Este…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a glumit pe seama imaginii sale din presa internationala in timpul intalnirii avute in aceasta saptamana, la Phenian, cu doi emisari ai Seulului, care au fost tratati cu soju (bautura alcoolica traditionala coreeana), au relatat doua surse guvernamentale sud-coreene,…

- Președintele american Donald Trump este de acord sa se intalnesca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anunțat Casa Alba. CNN puncteaza ca aceasta intalnire este fara precedent in contextul in care cele doua națiuni au amenințat recent ca se vor distruge reciproc. Intalnirea, prima dintre un președinte…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in este de parere ca potentiala intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, ar putea conduce la denuclearizarea Coreei de Nord, a declarat Kim Eui-kyeom, purtator de cuvant al Presedintiei de la Seul.

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- SUA impun noi sancțiuni Coreei de Nord, dupa asasinarea fratelui lui Kim Jong-un. Departamentul de Stat american a anunțat, marți, ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong-un. Astfel, Washingtonul a decis impunerea de noi masuri…

- Presedintele american Donald Trump a salutat „posibilul progres” in discutiile dintre Corea de Nord si Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce sud-coreenii au spus ca Nordul este dispus sa inceapa discutii cu Statele Unite privind renuntarea la programul nuclear, scrie CNN. „Un posibil progres in discutiile…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, in cadrul unui discurs umoristic la un dineu cu jurnalisti, ca oficiali din Statele Unite se vor intalni cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, informeaza agentia de stiri Reuters. "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile.…

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- O delegatie nord-coreeana la nivel înalt, condusa de un general cunoscut ca un partizan al liniei dure a Phenianului, a sosit în Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarna, a anuntat duminica Seulul, transmite AFP. Cei…

- Generalul Kim Yong Chol va conduce delegatia oficiala nord-coreeana de opt membri asteptata duminica la ceremonia de inchidere a Olimpiadei de la PyeongChang, care, dupa doi ani de tensiuni puternice in peninsula, a favorizat o destindere a relatiilor dintre Phenian si Seul. Kim Yong Chol…

- Kim Jong Un, liderul regimului de la Phenian, a descris Coreea de Sud drept "foarte impresionanta" si a indicat ca doreste sa continue politica de reconciliere cu Seulul, informeaza postul France 24, citand agentia de stiri nord-coreeana KCNA.

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Sora lui Kin Jong Un ar putea sa-l invite pe presedintele Coreei de Sud sa faca o vizita la Phenian in acest an. „Este o buna sansa”, pentru a face acest lucru, au declarat surse diplomatice, citate de CNN.

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, care va sosi joi in Coreea de Sud, inaintea ceremonie de deschidere a jocurilor, nu a exclus miercuri posibilitatea unui dialog direct. Aflat la Tokyo, el a anuntat insa "cea mai dura si agresiva runda de sanctiuni impotriva Coreei de Nord", informeaza Reuters.Agentia…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, miercuri, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, nu de cea a presedintelui Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Donald Trump s-a laudat ca are "un buton nuclear" mai mare decat al lui Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, dar, de fapt, presedintele Statelor Unite nu are niciun buton fizic pentru atac atomic, explica agentia Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca sanctiunile internationale dictate împotriva Coreei de Nord încep sa aiba un impact major, întrucât liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-a manifestat în premiera

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza întarirea sanctiunilor ONU împotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri în Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters. Documentul cere interzicerea…