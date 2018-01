Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters. In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate", in care face apel la un "pas inainte" pentru reunificare, fara ajutorul altor tari, potrivit presei de stat de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, citata de Mediafax. La exercitiu au…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Cetațenii americani care iși doresc sa viziteze Coreea de Nord ar trebui sa iși faca aranjamente funerare și sa desemneze ingrijitori pentru copiii și animalele lor de companie, a avertizat un consultant de calatorie de la Departamentul de Stat al SUA. Fox News a raportat ca recomandarea transmisa saptamana…

- Coreea de Nord a criticat luni Statele Unite pe motiv ca afecteaza dezghetarea relatiilor inter-coreene, din moment ce Washingtonul promite noi sanctiuni si presiuni aplicate regimului de la Phenian pana cand acesta nu va renunta la programele balistice si nucleare, relateaza agentia Yonhap.

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Statele Unite au luat, joi, decizia de a impune sanctiuni impotriva a cinci companii iraniene, despre care Washingtonul sustine ca sunt controlate de o firma industriala implicata in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Iata 10 intrebari care vor ține lumea in suspans in 2018 și la care speram sa avem un raspuns pana la sfarșitul anului viitor.1. Ce se va intampla cu președinția lui Donald Trump?Președintele Donald Trump și susținatorii sai republicani au reușit sa puna in aplicare o revizuire…

- Presedintele nord-coreean Kim Jong Un a avertizat, luni, Statele Unite ca are "butonul nuclear pe birou", pe care l-ar putea folosi in cazul in care Coreea de Nord va fi amenintata. Liderul de la Phenian a adaugat ca este "deschis la dialog" cu Coreea de Sud, potrivit Reuters.

- Statele Unite au impus sanctiuni la adresa a doi oficiali nord-coreeni implicati in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Phenian, a anuntat Trezoreria americana, potrivit site-ului agentiei de stiri Dpa.

- Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a facut apel luni la Statele Unite si Coreea de Nord sa inceapa negocieri, informeaza agentia RIA, citata de Reuters. Lavrov spune ca Rusia este pregatita sa faciliteze aceste discutii.

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU împotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP. "Respingem în totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Intr-o declaratie citata de agentia oficiala de presa KCNA, ministrul de externe al Coreei de Nord a sustinut ca Statele Unite au fost inspaimantate de forta nucleara a Phenianului, fiind din ce in ce mai inversunate in "a impune cele mai dure sanctiuni si presiuni asupra tarii noastre".

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza întarirea sanctiunilor ONU împotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri în Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters. Documentul cere interzicerea…

- Documentul cere interzicerea exportului catre Coreea de Nord a aproape 90% dintre produsele petroliere rafinate si repatrierea tuturor nord-coreenilor care lucreaza in strainatate, in urmatoarele 12 luni.Rezolutia vine dupa testarea de catre Phenian a unei noi rachete balistice intercontinentale,…

- Facebook si Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marti un oficial al Casei Albe, in conditiile in care Statele Unite acuza public ca autoritatile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale testate de Coreea de Nord nu reprezinta momentan o amenintare pentru Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Rusia nu este dispusa sa adopte noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord care ar strangula aceasta tara in plan economic, a declarat vineri ministrul adjunct rus de externe Igor Morgulov, relateaza Reuters.

- ultimele declaratii ale reprezentantilor ministrului de externe din Coreea de Nord indica faptul ca regimul de la Phenian vede o ,,declaratie de razboi" iminenta in cazul in care Statele Unite instituie o blocada maritima.

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri “ de autoaparare nemiloase” daca Statele Unite vor impune o blocada navala, o decizie pe care Phenianul ar considera-o “un act de razboi”, a transmis presa regimului lui Kim Jong Un, potrivit Reuters.

- Fost jucator in NBA, Dennis Rodman, a spus ca razboiul declarativ dintre Statele Unite si Coreea de Nord reprezinta un spectacol si a asigurat ca nimeni nu sta cu degetul pe butonul nuclear, intr-un interviu acordat AFP. Rodman este un apropiat al celor doi lideri politici, iar in perioada urmatoare…

- Dupa ce, saptamana trecuta, regimul de la Phenian a testat o racheta intercontinentala capabila sa transporte un focos nuclear care poate lovi Statele Unite, armata americana a trimis in Coreea de...

- Luni, 4 decembrie, Coreea de Sud și SUA au dat startul celor mai ample exerciții aeriene comune de pana in prezent, manevre calificate de catre Phenian drept o "provocare totala", relateaza AFP, Reuters și dpa.

- Regimul de la Phenian este ”cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite”, susține generalul H.R. McMaster, consilier de securitate naționala al lui Donald Trump, scrie realitatea.net.

- Rusia a respins joi sporirea sanctiunilor impotriva regimului de la Phenian, in replica la apelul adresat de SUA comunitatii internationale de a rupe relatiile cu Coreea de Nord ca urmare a testelor cu racheta pe care le realizeaza aceasta tara asiatica, informeaza EFE, AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Coreea de Nord a publicat joi zeci de fotografii cu Hwasong-15 - noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) despre care sustine ca poate sa atinga orice tinta in Statele Unite continentale - in ziarul si pe site-ul a.a, relateaza The Associated Press, care prezinta ce spun fotografiile despre noua…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- China a prezentat date conform carora nu a importat incepand din octombrie minereu de fier, plumb si carbune din Coreea de Nord, punand in aplicare astfel sanctiunile internationale menite izolarii regimului comunist de la Phenian din cauza incapatanarii sale de a-si continua programele nucleare si…

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva a 13 companii si organizatii din China si Coreea de Nord, pe care Washingtonul le acuza ca ofera sustinere Phenianului, ajutandu-l sa se eschiveze in fata restrictiilor internationale impuse Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Coreea de Sud si Japonia au salutat decizia presedintelui american Donald Trump de a include din nou Coreea de Nord pe lista statelor care sustin terorismul, afirmand ca aceasta masura va contribui la procesul de denuclearizare prin amplificarea presiunii asupra regimului de la Phenian, informeaza…

- Imaginile din satelit obtinute in aceasta luna privind un santier naval din Coreea de Nord indica faptul ca regimul de la Phenian urmareste un "program agresiv" pentru a construi primul sau submarin cu rachete balistice, a anuntat un institut american, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de…

- Imagini surprinse din satelit | Ce mai pregatesc nord-coreenii Regimul Kim Jong-Un nu a tinut cont de sanctiunile ONU si de presiunea internationala si a continuat sa-si dezvolte programele nucleare si balistice, fiind in posesia unor rachete despre care se presupune ca au potentialul de a atinge…

- Statele Unite si Coreea de Sud au inceput sambata un exercitiu naval care implica trei portavioane americane, lansand astfel un avertisment clar regimului de la Phenian, a informat cotidianul lapresse.ca.Exercitiul, care va dura trei zile, are loc in apele situate pe coasta de est a Peninsulei…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discutie ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care se va desfasura…

- Potrivit Daily Mail, Statele Unite se tem ca nord-coreeni ar putea lansa, in doar cateva saptamani, mini-rachete nucleare, capabile sa parcurga Oceanul Pacific.Kim Jong Un susține proiectul mini-rachetelor și incurajeaza cercetatorii sa grabeasca construirea acestora și a altor arme nucleare.…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de State de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmatiei publice a presedintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.Prin…

- Sapte senatori democrati americani au propus marti un proiect de lege prin care sa i se interzica presedintelui Statelor Unite sa decida un bombardament nuclear asupra Coreii de Nord, fara a consulta Congresul, informeaza Reuters. Masura l-ar impiedica pe Donald Trump sa decida un atac atomic, daca…