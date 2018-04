Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite in Coreea de Sud, Marc Knapper, a declarat luni ca denuclearizarea "completa, verificabila si ireversibila" a Coreei de Nord este un obiectiv care nu poate fi negociat in cadrul discutiilor cu regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), germanul Thomas Bach, a plecat de la Beijing catre Coreea de Nord, unde este de asteptat sa aiba discutii legate de sport cu autoritatile din aceasta tara, informeaza agentiile Yonhap si EFE. Bach a luat joi unul dintre zborurile directe ale companiei…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie,…

- Aeroportul Changi din Singapore a fost desemnat in 2018 cel mai bun aeroport din lume, conform clasamentului 2018 World Airport Awards, realizat de compania britanica Skytrax, auditor al industriei aviatice mondiale. Changi detine prima pozitie din 2013, fiind primul aeroport care obtine titlul…

- Statele Unite si Coreea de Sud au convenit sa desfasoare exercitii militare comune de amploare incepand cu 1 aprilie, au anuntat marti Pentagonul si Ministerul sud-coreean al Apararii, in contextul unor discutii pentru o intrevedere intre Donald Trump si Kim Jong-Un, relateaza agentia Yonhap.

- Cheltuielile Romaniei in domeniul apararii au crescut semnificativ Avioane de lupta F-16. Foto: Catalin Purcaru. Cheltuielile României în domeniul apararii au crescut semnificativ anul trecut, apropiindu-se de pragul de 2% din PIB, potrivit raportului anual al secretarului general al…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, se va intalni vineri, 9 martie, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Agenda discutiilor cuprinde subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral, cat și…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Japonia a lansat cu succes o racheta care transporta un nou satelit spion destinat unor misiuni precum culegerea de informatii asupra bazelor de rachete din Coreea de Nord, a informat Agentia de explorare aerospatiala japoneza (JAXA) citata de EFE, scrie digi24.ro.

- Japonia a lansat marti cu succes o racheta care transporta un nou satelit spion destinat unor misiuni precum culegerea de informatii asupra bazelor de rachete din Coreea de Nord, a informat Agentia de explorare aerospatiala japoneza (JAXA) citata de EFE. Satelitul a fost transportat de o racheta…

- Horoscop O noua serie de patru proiecte de cercetare vor primi finanțare prin Fondul european de aparare. Acestea acopera domenii diverse, de la supravegherea maritima pana la echipamente de protecție corporala și de camuflaj, și beneficiaza de o finanțare totala de peste 38 milioane euro.

- Suedia a devenit campioana olimpica in competitia feminina pe echipe la curling, dupa ce a invins Coreea de Sud cu scorul de 8-3 (0-1, 0-0, 2-0, 1-0, 1-0, 0-1, 3-0, 0-1, 1-0), in finala disputata duminica la Jocurile Olimpice 2018 de la PyeongChang. Suedia a cucerit a treia sa medalie olimpica la curling,…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Cu un total de 239,57 puncte, Alina Zagitova a devansat-o pe compatrioata sa Evghenia Medvedeva (18 ani), creditata cu 238,26 puncte, cele doua sportive evoluand la competitia din Coreea de Sud in calitate de componente ale echipei Sportivilor olimpici din Rusia (OAR),…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar marti se vor acorda 5 medalii de aur, la patinaj artistic (dans pe gheata, programul liber), schi acrobatic (halfpipe feminin), biatlon (stafeta mixta), short-track (stafeta 3.000 m feminin), combinata…

- Sportiva japoneza Nao Kodaira a castigat medalia de aur la patinaj viteza pe distanta de 500 m, duminica, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), in timp ce romanca Alexandra Ianculescu a ocupat ultimul loc, 31.Kodaira s-a impus cu timpul de 36 sec 94/100, nou record olimpice,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar, oficialul roman reiterand importanta dezvoltarii cooperarii cu companiile romanesti…

- In cadrul vizitei de lucru la Munchen, prim-ministrul Pavel Filip a avut o intrevedere cu Jan Hecker, consilier in domeniul afacerilor externe al Cancelarului federal al Germaniei. Parțile au avut un schimb de opinii privind cooperarea moldo-germana si realizarea reformelor europene in țara noastra.

- Daca pana acum doar proprietarul companiei SpaceX anuntase ca si-a propus sa colonizeze planeta Marte, acum Elon Musk are deja un concurent. Emiratele Arabe Unite vor sa lanseze prima misiune pe Marte pana in anul 2021 si spera ca in urmatorii 99 de ani sa construiasca acolo si o asezare umana,…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia,…

- 'Vom face ca tarile care profita de SUA sa plateasca. Unele dintre ele sunt asa-numiti aliati, dar nu ne sunt aliati in domeniul comertului', a afirmat presedintele republican in cadrul unei reuniuni pe tema infrastructurii cu mai multi responsabili, la care a participat si presa.El a facut…

- Echipa unificata de hochei feminin a celor doua Corei a fost invinsa de Suedia, scor 8-0, la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang.Echipa unificata a fost invinsa pentru a doua oara cu acelasi scor, 8-0, dupa ce in prima partida a fost invinsa de Elvetia.Dupa doua etape, Elvetia si Suedia sunt…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si presedintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, s-au intalnit vineri si si-au strans mana, inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, transmite agentia Yonhap, citata de AFP.

- Ceremonia de deschidere a celei de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna a inceput vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud. Competitia, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 28 sunt romani, se va desfasura intre 9 si 25 februarie, la 30 de ani dupa JO de vara de la Seul,…

- Cooperarea moldo-chineza în domeniul militar a fost discutata astazi de ministrul Apararii Eugen Sturza si Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhang Yinghong, în cadrul unei întrevederi care a avut loc la Ministerul Apararii. Oficialii…

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel - conturul…

- Președintele prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, se va deplasa, vineri, la Pyeonghang, in Coreea de Sud, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Potrivit BBC , anunțul de confirmare a prezenței lui Kim Yong-nam a fost facut…

- Purtatorul de cuvant al presedintiei sud-coreene, Cheong Wa Dae, a salutat, luni, decizia Coreei de Nord de a trimite o delegatie condusa de presedintele prezidiului Adunarii Supreme la Jocurile Olimpice de la PyeonChang, informeaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters.In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- Prima mare acțiune ornitologica a anului a adus și prima mare surpriza – o specie noua de pasare in fauna Romaniei, un cufundar cu cioc alb. Ornitologul Jozsef Szabo a identificat pe raul Olt primul exemplar din specia cufundar cu cioc alb (Gavia adamsii), specie care nu a mai fost semnalata niciodata…

- Tarifele reprezinta o lovitura puternica data producatorilor sud-coreeni Samsung Electronics si LG Electronics, care, impreuna, vand anual intre 2,5 si 3 milioane de masini de spalat pe piata din SUA, obtinand din exporturi castiguri de aproximativ un miliard de dolari. "SUA au optat pentru masuri…

- Biroul Politic al partidului unic nord-coreean a stabilit ca 8 februarie va fi "Ziua Constructiei Armatei", in care fondatorul statului, Kim Ir Sen, a transformat Armata Populara Coreeana (APC) in fortele armate nationale, potrivit agentiei de stiri oficiale KCNA, preluate de EFE.Anuntul…

- Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar, precum Jennifer Lawrence, Tom…

- Pregatiri intense in Japonia, pe fondul tensiunilor cu Coreea de Nord. Luni, Tokyo a activat sistemul guvernamental J alert pentru a simula lansarea de rachete spre oraș, cerand oamenilor sa"evacueze calm intr-o cladire sau in subteran", scrie RT. Aproximativ 350 de persoane s-au grabit sa caute…

- Racheta Balistica, denumita Agni 5, a fost lansata joi dimineata, de pe insula Abdul Kalam, situata in estul Indiei.Ministerul Apararii din India a precizat ca racheta a aburat aproximativ 19 minute si a parcurs distanta de 3.000 de mile (4.828 de kilomteri), iar obiectivele misiunii au…

- Coreea de Nord a cerut țarii vecine din sud sa renunțe definitiv la exercițiile militare pe care le organizeaza impreuna cu Statele Unite. Regimul de la Phenian anunța ca pericolul de razboi din regiune nu este eliminat prin amanarea acestor manevre."Sudul nu ar trebui sa amane, ci sa renunte…

- Atletii din Coreea de Nord si Coreea de Sud vor defila impreuna cu acelasi steag la ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat, miercuri, Ministerul Unificarii din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap."SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Cresterea economiei globale va accelera probabil anul acesta, dupa o evolutie peste asteptari in 2017, fiind pentru prima data de la criza financiara cand PIB-ul mondial opereaza la potential deplin, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat marti de Banca Mondiala (BM), transmit Xinhua,…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au decis sa poarte discutii in domeniul Apararii, se anunta intr-un comunicat comun, in urma unei reluari a dialogului oficial intre cele doua tari surori si inamice, marti, dupa mai bine de doi ani de intrerupere, relateaza Reuters.

- Coreea de Sud a transmis marti ca nu va renegocia acordul incheiat in 2015 cu Japonia menit sa rezolve problema sensibila referitoare la asa-numitele “femei de reconfortare”, obligate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, conform Agerpres.

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP.Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti, la Panmunjom,…

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP. Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti,…

- Numarul nord-coreenilor care fug in Coreea de Sud - mai putin de o suta pe luna - a coborat in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, a anuntat vineri Seulul, un semn al unor controale sporite efectuate de Beijing si Phenian.

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…