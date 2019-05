Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta va fi a doua intrevedere intre cei doi sefi de stat dupa esecul celui de-al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, in februarie la Hanoi. Vizita lui Trump la Seul se va inscrie in cadrul deplasarii lui in Japonia, unde intre 28 si 29 iunie se va desfasura summitul…

- Decizia va creste, cel mai probabil, tensiunile dintre cele doua tari, in contextul in care incercarile Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear au esuat, in urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump si Kim Jong-un. Nava pusa sub sechestru a fost…

- Coreea de Nord nu il mai vrea pe secretarul de Stat american Mike Pompeo ca interlocutor si doreste sa discute de-acum inainte cu un reprezentant care sa fie „mai prudent si mai matur in felul in care comunica”, scrie joi agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza Reuters. „Nimeni nu poate…

- 'Nu avem intentia de a face concesii in fata cerintelor SUA (formulate la summitul de la Hanoi) sub nicio forma si nici dorinta de a ne angaja in negocieri de acest gen', a declarat inaltul responsabil diplomatic nord-coreean intr-o conferinta de presa la Phenian, la care au fost invitati reprezentanti…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat marți ca Statele Unite vor examina impunerea de noi sancțiuni Coreei de Nord daca Phenianul nu va depune eforturi pentru renuntarea la programul sau nuclear, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

Consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat marți ca Statele Unite vor examina impunerea de noi sancțiuni Coreei de Nord daca Phenianul nu va depune eforturi pentru renuntarea la programul sau nuclear, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au intalnit miercuri, la Hanoi, relateaza agentiile de presa internationale; este al doilea summit SUA - Coreea de Nord, dupa premiera istorica din iunie anul trecut, din Singapore.

- Un imitator al lui Kim Jong Un a fost expluzat din Vietnam. Omul a pus la cale un fals summit cu o sosie a lui Donald Trump chiar inaintea intalnirii de la Hanoi a adevaratilor presedinti ai Coreei de Nord si Statelor Unite, o intrevedere despre denuclearizarea Peninsulei Coreea. Howard X, care il…