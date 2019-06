Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a avertizat marti - la aproape un an de la summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, in Singapore - Statele Unite, pe care le acuza ca exercita presiuni nejustificate si contraproductive, ca pun in pericol declaratia din finalul…

- 'Ca intotdeauna, speram ca nord-coreenii se vor angaja productiv prin canale diplomatice pentru a ne rezolva preocuparile', a declarat Shanahan in comentarii citate de agentia de presa sud-coreeana Yonhap in timpul unei vizite la Seul. Statele Unite isi mentin angajamentul fata de sanctiunile impuse…

- Coreea de Nord l-a executat pe trimisul special în SUA pe probleme nucleare în cadrul acțiunii de epurare a oficialilor care s-au ocupat de negocieri în cadrul summitului eșuat dintre Kim Jong Un și președintele american Donald Trump, potrivit unui ziar sud-coreean citat de Reuters.…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Phenian a declarat ca acțiunea Statelor Unite tradeaza spiritul ințelegerii de la summitul din iunie 2018, intre liderul nord-coreean Kim Jong-Un și președintele SUA, Donald Trump. Cu ocazia acestui summit, desfașurat la Singapore, cei…

- Coreea de Nord 'a lansat mai multe rachete cu raza scurta de actiune din Peninsula Hodo, in apropiere de orasul de coasta Wonsan, spre nord-est intre 9.06 (0.06 GMT) si 9.27 astazi', a declarat comandamentul militar sud-coreean intr-un comunicat. Rachetele au zburat intre 70 si 200 km deasupra…

- Coreea de Nord nu il mai vrea pe secretarul de Stat american Mike Pompeo ca interlocutor si doreste sa discute de-acum inainte cu un reprezentant care sa fie „mai prudent si mai matur in felul in care comunica”, scrie joi agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza Reuters. „Nimeni nu poate…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a declarat ca blocarea discuțiilor cu Statele Unite a ridicat riscul revenirii la tensiunile trecute, dar el este interesat doar sa-l întâlneasca din nou pe președintele Donald Trump daca Statele Unite ale Americii au o atitudine corecta, a relatat organul…

- Coreea de Nord a aratat marti ca nu exista justificare pentru mentinerea integrala a sanctiunilor la adresa sa atat timp cat Phenianul a stopat testele nucleare si balistice in ultimele 15 luni, transmite Reuters preluata de Agerpres. In replica la discursul unui oficial american, Ju Yong Chol,…