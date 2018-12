Stiri pe aceeasi tema

- Instrumentul conceput de Uniunea Europeana pentru a continua achizitiile de petrol din Iran in ciuda sanctiunilor americane ar putea fi creat pana la sfarsitul anului, a afirmat luni sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Ma astept ca acest instrument…

- Uniunea Europeana se opune deciziei Statelor Unite de a reimpune sanctiuni in domeniile petrolier si financiar impotriva Iranului, a declarat luni comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, conform Agerpres. "Uniunea Europeana nu aproba" decizia, a spus Moscovici la radio…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite, a cerut miercuri Statelor Unite sa ridice sanctiunile impotriva Iranului care vizeaza ajutorul umanitar si aviatia civila.

- Coreea de Nord nu se va dezarma fara sa aiba incredere in SUA, a afirmat sambata la ONU seful diplomatiei nord-coreene, Ri Yong Ho, potrivit caruia “continuarea sanctiunilor ii agraveaza neincrederea”, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Fara incredere in SUA, nu va exista incredere in securitatea…

- Statele Unite au introdus noi sanctiuni impotriva a 12 companii rusesti care ar dauna intereselor nationale americane.Toate companiile vizate isi desfasoara activitatea in domenii de cercetare si exploatare terestra si subacvatica. Washingtonul le-a interzis sa procure orice produse si tehnologii americane,…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a declarat ca sancțiunile economice impotriva Phenianului nu vor fi reduse sau anulate inainte de finalizarea procesului de denuclearizare a Coreei de Nord, informeaza agenția de știri The Associated Press, scrie Mediafax.Afirmația oficialului american…

- China si-a exprimat vineri "profunda indignare' dupa sanctiunile impuse de SUA pentru achizitionarea de catre Beijing a unor avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, relateaza AFP preluata de Agerpres. Washingtonul a anuntat joi ca a sanctionat pentru prima data o entitate straina…