Coreea de Nord are 13 situri secrete unde a stocat rachete nucleare

Stiri pe aceeasi tema

- In rapoarte publicate de Centrul pentru Studii Strategice si Internationale (CSIS) din Washington, cercetatorul Joseph Bermudez a precizat ca au fost observate imbunatatiri ale infrastructurii si lucrari de mentenanta la unele dintre locatii, in ciuda negocierilor in desfasurare intre SUA si Coreea…

- Coreea de Nord continua sa dezvolte programul sau nuclear, in ciuda promisiunilor și declarațiilor facute de liderul Kim Jong-un la nivel internațional, scrie Reuters citand think-tank-ul american Center for Strategic and International Studies (CSIS). Potrivit acestora, din mai multe imagini surprinse…

- In cel de-al treilea lor summit, in septembrie, la Phenian, cei doi lideri au convenit ca Kim sa se duca la Seul in ”viitorul apropiat”, fara sa precizeze o data in acest sens. Moon a anuntat ca aceasta vizita ar putea sa aiba loc pana la sfarsitul anului. El a declarat in Parlament ca peninsula…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca va avea o a doua intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un si a anuntat ca in prezent experti de la Washington si Phenian stabilesc detaliile acesteia, transmite Reuters. La scurt timp dupa anuntul demisiei ambasadoarei americane la ONU…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca va avea loc un nou summit cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un si ca un anunt in acest sens va fi facut in curand, scrie The Guardian potrivit News.ro . Trump a tinut luni un discurs la New York alaturi de presedintele sud-coreean, Moon Jae-in. Cei…

- Presedintele american Donald Trump a postat duminica un mesaj pe Twitter prin care il felicita pe omologul sau nord-coreean Kim Jong-un pentru organizarea unei parade militare fara rachete balistice cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la infiintarea tarii, relateaza site-ul Ynet.

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, a anunțat marți sfarșitul suspendarii manevrelor militare aliate din peninsula coreeana, scrie Le Parisien, citat de Rador. Dupa summitul istoric de la jumatatea lunii iunie dintre Donald Trump și Kim Jong-un, de la Singapore, Washingtonul suspendase pe termen…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca 'cel mai probabil' se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care…