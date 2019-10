Coreea de Nord anunţă că va relua vineri dialogul cu Statele Unite Acelasi oficial, care nu a indicat locul unde vor avea loc aceste intalniri, si-a exprimat speranta ca negocierile 'sa accelereze dezvoltarea pozitiva' a legaturilor bilaterale. Phenianul si-a aratat recent intentia de a relua dialogul cu Washingtonul dupa o perioada de tensiune marcata de lansari de rachete, in semn de protest fata de unele exercitii militare comune ale armatelor SUA si Coreei de Sud, pe care Nordul le considera o simulare a unei invazii. La acel moment, chiar presedintele american, Donald Trump, a minimalizat importanta acestor teste si a declarat ca ele nu incalca acordurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

