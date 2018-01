Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) al SUA a anuntat luni ca pune capat statutului special de care beneficiaza peste 200.000 de cetateni din El Salvador rezidenti in Statele Unite, si care a impiedicat expulzarea acestora, transmit AFP si Reuters. Acest statut de protectie temporara (TPS)…

- Teheranul a avertizat luni comunitatea internationala in legatura cu o posibila retragere a SUA din acordul privind programul nuclear iranian, avertisment ce survine cu cateva zile inainte de o decizie americana in legatura cu acest dosar, relateaza AFP. ''Comunitatea internationala trebuie sa se…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a avertizat regimul din Coreea de Nord sa nu desfasoare alte teste cu rachete balistice si a anuntat ca Washingtonul nu va lua in serios eventuale discutii inter-coreene daca nu au legatura cu programul nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Presedintele nord-coreean Kim Jong Un a avertizat, luni, Statele Unite ca are "butonul nuclear pe birou", pe care l-ar putea folosi in cazul in care Coreea de Nord va fi amenintata. Liderul de la Phenian a adaugat ca este "deschis la dialog" cu Coreea de Sud, potrivit Reuters.

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni în privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora în dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas într-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, transmite Reuters.…

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU împotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP. "Respingem în totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere…

- Antrenorul Jose Mourinho sustine ca Manchester United are un program dezavantajos din perioada sarbatorilor de iarna comparativ cu cel al rivalele la titlul din Premier League, relateaza Reuters. United, locul 2 in clasament, va juca 4 meciuri in zece zile, incepand cu partida cu Leicester…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- Facebook si Microsoft au impiedicat, saptamana trecuta, mai multe atacuri cibernetice, informeaza un oficial al Casei Albe, dupa ce Statele Unite a acuzat public Phenianul pentru atac informatic din luna mai care a blocat activitatea unor spitale, banci si al unor companii, transmite Reuters.

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri 'defensive nemiloase' in cazul in care Statele Unite vor impune o blocada navala, masura pe care Phenianul o considera 'un act de razboi', relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agentia KCNA,…

- Tensiunile au crescut in ultimele zile, dupa ce un diplomat chinez a amenințat ca armata chineza ar invada Taiwanul daca vreo nava de razboi din S.U.A. ar face vizite pe insula pe care China le considera drept teritoriu propriu. Luni, avioanele de lupta chineze au efectuat "patrulei" in jurul…

- Departamentul de poliție din New York este in alerta dupa ce a fost anunțat ca o explozie a avut loc in centrul Manhattanului, informeaza Reuters. Trei magistrale de metrou sunt evacuate, noteaza The Guardian.Potrivit New York Post, cateva persoane ar fi ranite. O bomba artizanala ar fi explodat,…

- Guvernul italian a decis sa suspende un program care viza vanzarea, pana la finele acestui an, a unor pachete de acțiuni la companiile Enav și ENI catre Cassa Depositi e Prestiti (CDP), dupa ce autoritațile europene au ridicat semne de intrebare cu privire la posibilitatea ca aceste active sa fie…

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a indemnat joi la transformarea, pana in 2025, a Uniunii Europene in Statele Unite ale Europei, prin adoptarea unei constituții comune, relateaza dpa și Reuters. "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat…

- O operatiune comuna a fortelor de politie din Germania, Statele Unite si Belarus a condus la eliminarea unui program malware cunoscut sub numele de "Andromeda" sau "Gamarue", care a "infectat" mai mult de doua milioane de computere la nivel global, a anuntat marti Europol, relateaza Reuters.Andromeda…

- Premierul Mihai Tudose i-a convocat pe ministri intr-o sedinta de urgenta la Palatul Victoria. Intalnirea va avea loc la 17.30 si, potrivit primelor informatii, subiectul principal il reprezinta programul funeraliilor Majestatii Sale, Regele Mihai I, anunta stiripesurse.ro.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Regimul lui Kim Jong-un este "cea mai mare amenințare imediata pentru SUA", a avertizat generalul H.R. McMaster, consilierul de securitate naționala al lui Donald Trump. Coreea de Nord este "cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite", iar potențialul unui razboi între SUA și Coreea…

- Racheta balistica nord-coreeana Hwasong-15, testata cu succes în cursul zilei de marti, are capacitatea sa ajunga în Statele Unite ale Americii, potrivit unor experti americani si sud-coreeni, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a avertizat joi regimul nord-coreean ca va fi "distrus complet" in caz de razboi, dupa ce Phenianul a anuntat ca intreg continentul american se afla in raza de actiune a noii rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. Reacția vine urmare faptului…

- Facebook Inc va extinde si in alte tari folosirea software-ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfasurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare. Facebook a inceput testarea acestui software in Statele…

- Un purtator de cuvant al Marinei argentiniene a declarat ca a fost detectat in sudul Atlanticului un "eveniment non nuclear, anormal, singular, scurt, violent, non-nuclear". Submarinul militar ARA San Juan a disparut miercurea trecuta. Peste zece tari, inclusiv Rusia si Statele Unite au trimis…

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva a 13 companii si organizatii din China si Coreea de Nord, pe care Washingtonul le acuza ca ofera sustinere Phenianului, ajutandu-l sa se eschiveze in fata restrictiilor internationale impuse Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agentia de informatii sud-coreeana, intr-o reuniune cu usile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Generalul John E. Hyten, comandantul fortelor strategice americane, care controleaza arsenal nuclear al SUA (STRATCOM), spune ca in situatia in care ar exista un ordin al presedintelui Donald Trump privind lansarea unui atac nuclear nu il va executa daca va aprecia ca este "ilegal". "Unii cred ca…

- Intr-o conferința de presa la Manila, unde a participat la summitul Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), Moon a spus ca, in cazul in care Phenianul este de acord sa inceapa un dialog privind programul sau nuclear, ar fi deschise toate opțiunile.Negocierile ar aborda inclusiv…

- Statele Unite susțin ca Rusia refuza sa discute noua rezoluție americana privind armele chimice din Siria. Cu toate acestea, dupa cum a informat luni agenția Reuters, Moscova afirma ca negociaza cu Washingtonul prelungirea mandatului organizației internaționale care investigheaza utilizarea armelor…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare în cursul carora au adus armament nuclear în Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord,…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump în Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi în Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online.…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite si Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul asteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discutii privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri seful diplomatiei americane Rex Tillerson,…

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Statele Unite ale Americii au acuzat marti Iranul ca furnizeaza rachete rebelilor din Yemen, incalcand astfel rezolutiile ONU, si au cerut ca Teheranul sa fie tras la raspundere pentru destabilizarea regiunii, relateaza AFP si dpa.'Regimul iranian confirma inca o data ca ignora complet obligatiile…

- Singura modalitate prin care Statele Unite ar putea localiza și securiza toate siturile nucleare din Coreea de Nord ar fi o intervenție terestra, se precizeaza intr-o scrisoare trimisa de Pentagon Congresului american.

- Coreea de Nord a exclus sambata orice discuție și a amenințat ca iși va dezvolta arsenalul nuclear, intr-un nou avertisment catre Donald Trump care incepe un turneu in Asia, relateaza AFP. Președintele american s-a îmbarcat vineri pentru Asia, prima sa deplasare prezidențiala…

- Joi intra in vigoare masuri mai stricte de securitate pentru zborurile catre Statele Unite, reamintește Reuters. Noile masuri vor afecta zilnic aproximativ 325.000 de pasageri și 2100 de zboruri comerciale cu destinația SUA operate de 180 de linii aeriene, de pe 280 de aeroporturi din 105...

- Programul militar nord-coreean reprezinta o "amenintare grava si fara precedent" pentru Statele Unite, Coreea de Sud si Japonia, au afirmat marti ministrii apararii din cele trei tari, relateaza AFP.Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, si omologii sai asiatici s-au angajat in cursul…

- Fortele armate americane din Coreea de Sud au inceput, luni, un exercitiu de evacuare a familiilor militarilor si a altor civili. Exercitiul a fost anuntat inca din 15 octombrie, cu precizarea ca "nu este direct legat de evenimentele geopolitice curente", ci o parte a pregatirii permanente…

- Rusia folosește ingerința electorala ca "arma predilecta" pentru a submina democrația in lume, a declarat joi ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, calificand presupusul amestec al Moscovei in alegerile din Statele Unite drept "razboi", potrivit Reuters și AFP. "Când…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul isi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atat timp cat toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.Declaratiile…

- Statele Unite fac apel la diplomație pentru a rezolva tensiunile cu liderul de la Phenian, a declarat John J. Sullivan, secretarul adjunct de Stat de la Casa Alba, citat de Reuters, potrivit Mediafax. ”În cele din urma nu eliminam aceasta posibilitate”, a afirmat Sullivan,…

- Un sistem de presiune scazuta, format la circa o suta de mile (160 de kilometri) est-nord-est de Insulele Turks si Caicos, are 40% sanse de a se dezvolta intr-un ciclon tropical in urmatoarele 48 de ore, a anuntat luni Centrul national pentru uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters, scrie…