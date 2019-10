Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi din Yemen au eliberat luni 290 de prizonieri, dintre care 42 supravietuisera unui atac aerian condus de Arabia Saudita impotriva unui centru de detentie, a anuntat Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) intr-un comunicat, informeaza AFP. Emisarul ONU pentru Yemen,…

- Premierul Viorica Dancila își începe luni vizita în SUA, pe agenda zilei figurând întâlniri cu primarul orașului Jersey, dar și cu reprezentanți ai Bancii Mondiale și ai Comitetului american al evreilor. Ultima vizita a lui Dancila în SUA a generat un veritabil…

- Coreea de Nord a transmis luni ca discutiile diplomatice cu Statele Unite ar putea fi reluate in "cateva saptamani", insa regimul de la Phenian nu va lua in calcul abandonarea programului sau nuclear decat in momentul in care amenintarile externe vor fi eliminate in totalitate, informeaza The Associated…

- Departamentul de Stat a anuntat marti impunerea de noi sanctiuni destinate programului spatial al Iranului, intrucat Teheranul continua sa foloseasca agentiile spatiale pentru dezvoltarea rachetelor sale balistice, a anuntat Departamentul de Stat american.

- Sedinta Coalitiei PSD-ALDE de luni dimineata a fost un esec, iar oamenii lui Tariceanu urmeaza sa anunte oficial iesirea de la guvernare, au declarat surse din cadrul ALDE pentru STIRIPESURSE.RO."Nu mai este nicio solutie. Nu au venit cu niciun plan pentru relansarea guvernarii, nu ne-au asigurat…

- O companie chineza si patru dintre conducatorii sai au fost inculpati in Statele Unite, unde sunt acuzati ca au ajutat programul militar al Coreii de Nord, a anuntat marti Departamentul de Justitie (DoJ) al SUA, relateaza AFP. "Cu ajutorul a peste 20 de firme paravan, ei sunt suspectati…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat reporterilor luni la Casa Alba ca administratia sa a avut o "corespondenta foarte pozitiva" recent cu Coreea de Nord, cu care lucreaza pentru a relua discutiile destinate sa opreasca programul nuclear al Phenianului, informeaza Reuters, potrivit…

- Emmanuel Bonne, consilierul diplomatic al presedintelui francez Emmanuel Macron, se va afla marti si miercuri la Teheran pentru a se intalni cu autoritati iraniene cu scopul de a incerca sa medieze o "dezescaladare" a situatiei legate de programul nuclear, a indicat luni presedintia franceza, citata…