- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat sambata ca il va trimite pe emisarul sau special pentru Siria, Staffan de Mistura, la congresul de pace ce va avea loc pe 29 si 30 ianuarie la Soci, in Rusia, in pofida boicotului declarat de opozitia siriana, transmite AFP. Secretarul…

- La 27 ianuarie este marcata Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in conditiile in care sase milioane de evrei europeni si alte cateva milioane de persoane de alte nationalitati au fost ucise de catre regimul nazist german, relateaza site-ul Organizatiei Natiunilor Unite.

- Schiorul Ioan Achiriloaie, dat jos din avionul de Pyeongchang. Situație incredibila pentru Romania, inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Ioan Achirlioaie a fost primul sportiv roman care a indeplinit baremul de calificare la JO de Iarna din Coreea de Sud (competiție care va avea loc intre 9 și…

- Kremlinul a respins, miercuri, ideea unui boicot al Jocurilor Olimpice de la PyeongChang ca reactie la excluderea sportivilor rusi pentru dopaj, care a provocat numeroase reactii, dar a avertizat ca va apara drepturile sportivilor sai, informeaza AFP.

- Secretarul general al PAS, Igor Grosu a fost pus la respect de europarlamentarul PPE, Tomas Zdechovsky. Oficialul a confirmat ca a facut parte din delegatia Partidului Popular European care s-a intalnit cu liderii Partidului Sor.

- Francezul Martin Fourcade a obtinut duminica a 69-a victorie din cariera sa in Cupa Mondiala de biatlon si a sasea de la debutul acestui sezon, impunandu-se in proba de 15 cu startul in bloc desfasurata duminica la Anterselva (Italia). Cu timpul de 40min.48sec.6/10 si 2 tinte ratate la…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Citește și: Lovitura…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea armelor chimice…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat, joi, ca peste 14.000 de teste antidoping s-au facut in perspectiva Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Au fost testati peste 6.000 de sportivi din 61 de tari, informeaza Olympic.org. Controalele, facute in perioada aprilie – decembrie 2017,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi Macedonia sa-si reglementeze diferendul cu Grecia care opune cele doua tari de peste 25 de ani si care nu i-a permis pana acum aderarea la Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP. "Consider incurajatoare recentele progrese si va…

- Coreea de Nord pregateste o fastuoasa defilare militara luna viitoare pentru a intampina JO de iarna, anunta astazi presa sud-coreeana. Phenianul a nelinistit comunitatea internationala in 2017 multiplicand numarul de rachete lansate si amenintand cu un al saselea test nuclear prezentat ca fiind cu…

- Cele doua state au cazut de acord sa participe la JO 2018 sub steagul unei „Coree unite”. In plus, propunerea Coreei de Sud de a constitui o echipa feminina de hochei pe gheata comuna cu nord-coreenii, a fost acceptata.Luni, Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput discutiile despre planul…

- Reprezentantii Seulului si ai Phenianului au inceput, luni, o noua serie de discutii pentru a discuta oferta Coreei de Nord de a trimite o formatie artistica la Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang de luna viitoare, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, sambata, ca in urma situatiei din partid, s-a ajuns la concluzia ca e importanta convocarea Comitetului Executiv, luni, pentru rezolvarea problemelor din formatiune, adaugand ca „si-a bagat dracul coada in PSD”.

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au convenit sa poarte discutii de lucru pe 15 ianuarie in Pavilionul Tongil pe partea nord-coreeana a satului de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul in Razboiul din Coreea (1950-53), a anuntat Ministerul Unificarii sud-coreean sambata intr-un…

- "Comunitatea internationala joaca un rol extrem de important in dezamorsarea si 'dezescaladarea' tensiunilor" aparute din criza legata de programul nuclear al Coreii de Nord, a declarat Justin Trudeau in cursul unei conferinte de presa.Tari ca Rusia si China, care au declinat invitatia…

- Secretarul general al FC Dinamo, Bogdan Balanescu, a declarat, joi, la Casa Fotbalului, ca exista discutii cu alte cluburi pentru cedarea fotbalistilor Vitor Ferreira Mosca Rivaldinho, Loteteka Jeremy Bokila si Maximiliano Fernando Oliva, pusi pe lista de transferuri de conducerea gruparii alb-rosii.…

- Alexandra Cerasela Pana, secretarul general din Ministerul Turismului, apare in documente oficiale ca ofiter in Serviciul Roman de Informatii (SRI) si ocupa mai multe functii de conducere la institutii strategice. Nu este foarte clar daca Pana mai activeaza si acum in SRI, scriu jurnaliștii de la…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Coreea de Nord va trimite o delegație la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, care vor avea loc in luna februarie. Anunțul a fost facut de oficiali sud-coreeni, dupa ce cele doua state au purtat discuții la nivel inalt, dupa o pauza de mai bine de doi ani, relateaza BBC News. Mai mulți reprezentanți…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a salutat, joi, redeschiderea canalului de comunicare dintre Phenian si Seul, a anuntat Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza Abc News.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres a lansat miercuri un apel la evitarea altor violente in Iran si a cerut ca toate manifestatiile sa se desfasoare intr-o maniera calma in aceasta tara, transmit AFP si Reuters, scrie agerpres.ro.

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca va redeschide canalul de comunicare cu sud-coreenii, dupa ce liderul Kim Jong-Un a apreciat raspunsul Seulului la oferta sa de pace in vederea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang 2018, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Americanca Mikaela Shiffrin a castigat luni slalomul paralel de la Holmenkollen, ajungand astfel, la Oslo, la 37 de victorii in Cupa Mondiala de schi alpin. Pe o ceata groasa, schioarea de 22 de ani a fost mai rapida in finala decat elvetianca Wendy Holdener, cu 17/100. Locul trei i-a revenit altei…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care indeamna Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei, adoptate saptamana aceasta in Parlamentul Romaniei. Secretarul general al CoE il indeamna pe…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi ca exista riscul de a intra "ca somnambulii" in razboi in legatura cu Coreea de Nord si a insistat pe importanta mentinerii contactelor diplomatice in vederea denuclearizarii Peninsulei Coreea, potrivit Agerpres.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a avertizat, miercuri, ca Iranul sfideaza apelul ONU privind oprirea programului sau cu rachete balistice, insa a adaugat ca Teheranul respecta termenii Acordului nuclear semnat in 2015, informeaza The Associated Press.

- Statutul orașului Ierusalim nu poate fi soluționat decât printr-o 'negociere directa' între israelieni și palestinieni, a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la scurt timp dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a avut o intrevedere luni, 4 decembrie, la Strasbourg, cu secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. Potrivit unui comunicat de presa al PDM, cele mai importante teme abordate au fost cooperarea Consiliului Europei cu Republica Moldova, reformele realizate…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, indeamna "toate parțile implicate in conflictul" din Yemen "sa opreasca toate atacurile aeriene și terestre", a indicat duminica intr-un comunicat purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, citat de AFP, potrivit

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura in partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general al Capitalei,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat miercuri la Bruxelles ca o Serbie puternica și prospera inseamna mai multa securitate și stabilitate in Balcanii de Vest și cooperarea cu Alianța Nord-Atlantica asigura o mai mare securitate pentru Serbia și partenerii sai din Alianța, relateaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a cerut marți șefei de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, sa permita intoarcerea in siguranța a peste jumatate de milion de etnici rohingya refugiați in Bangladesh, relateaza dpa. Guterres s-a întâlnit cu Suu Kyi în…

- Agenția Mondiala Antidoping (AMA/WADA) va decide, in cursul acestei saptamani, daca va reintegra Rusia printre țarile aflate in conformitate cu regulile in materie de lupta impotriva dopajului, o etapa departe de a fi atinsa, cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea…

- Secretarul general al PSD Marian Neacșu s-a prezentat chiar de la primele ore ale dimineții la sediul DNA pentru a-și arata susținerea fața de Liviu Dragnea, care urmeaza sa fie audiat astazi intr-un dosar de corupție.UPDATE: in fața sediului DNA se afla președintele Comisiei SRI, Claudiu…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, s-a declarat vineri 'extrem de ingrijorat' de actuala criza politica din Liban, țara al carei premier, Saad Hariri, și-a anunțat sambata demisia atunci cand se afla la Riad, transmit France Presse și DPA. ''Am fost în legatura…

- Seful MADR, Petre Daea a condus pe 31 octombrie o sedinta la care au participat toti directorii directiilor agricole judetene din tara, sedinta care s-a desfasurat la sediul ministerului. La intalnire au fost prezenti si secretarul de stat Daniel Botanoiu, secretarul general adjunct, George Sava, directorul…