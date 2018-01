Stiri pe aceeasi tema

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat satisfactia pentru redeschiderea unui canal de comunicare intre cele doua Corei, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al Natiunilor Unite, Farhan Haq, relateaza AFP. Antonio Guterres "a salutat redeschiderea unui canal de comunicare…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Decizia nordului de a deschide linia telefonica de la frontiera a fost luata la o zi dupa ce Coreea de Sud a propus discuții la nivel inalt, pe fondul unei stari tensionate asupra programelor de rachete și nucleare din Coreea de Nord. A urmat declarația liderului nord-coreean Kim Jong Un care…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Donald Trump se lauda cu marimea butonului nuclear. Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti, 2 ianuarie, pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear „mai mare si mai puternic” decat Kim Jong-Un, relateaza Agerpres . „Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmând ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decât Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel înalt cu regimul de la Phenian, în 9 ianuarie, despre o eventuala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018.

- Coreea de Sud a propus, marti, discutii la cel mai inalt nivel cu oficialitatile de la Phenian, la 9 ianuarie, pentru imbunatatirea relatiilor intercoreene, dupa ce Kim Jong-Un a evocat o participare nord-coreeana la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza BBC conform News.ro . “Speram ca Sudul si Nordul…

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Coreea de Sud a propus marti sa organizeze discutii la nivel inalt cu autoritatile de la Phenian in 9 ianuarie pentru a imbunatati relatiile intre cele doua tari, dupa ce Kim Jong-Un a spus ca sportivi din Coreea de Nord ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie AFP.

- Statele Unite si Rusia au convenit sa continue eforturile diplomatice pentru rezolvarea crizei generate de programul de dezvoltare a rachetelor nculeare derulat de Coreea de Nord. Cele doua state au subliniat ca nici Washingtonul, nici Moscova nu vor accepta Phenianul ca putere nucleara.

- Trezoreria i-a numit pe cei doi ca fiind Kim Jong Sik si Ri Pyong Chol, informatiile despre acestia indicandu-l pe primul ca o figura-cheie in eforturile nord-coreene de a trece programul de rachete de la combustibil lichid la solid, iar pe al doilea ca fiind un oficial de prima importanta implicat…

- Un incendiu a izbucnit, joi, intr-un imobil din orașul Jecheon, situat in centrul Coreei de Sud. Potrivit pompierilor, cel putin 29 de persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, relateaza AFP, citat de News.ro . Incendiul a izbucnit catre ora locala 16.00 (9.00, ora Romaniei) intr-o cladire de opt…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, a anuntat ca a propus amanarea dupa Jocurile Olimpice a exercitiilor militare comune cu Statele Unite care provoaca de fiecare data furia Phenianului, relateaza AFP. Este prima confirmare ca Seulul cauta sa amane manevrele anuale Key Resolve si Foal…

- Coreea de Nord a respins, marti, propunerile de a purta discutii cu SUA lansate de secreatarul american de Stat, Rex Tillerson, afirmand ca Phenianul nu are niciun interes sa renunte la programul sau nuclear, relateaza agentia Yonhap.

- Iși dorește, la 27 de ani, sa fie in primii 30 de schiori ai lumii, la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, care vor avea loc in luna februarie, anul viitor. Ioan Valeriu Achiriloaie, reprezentant al Clubului Corona Brașov, tocmai s-a intors de la etapele din Canada și America, din cadrul…

- Inaintea jocurilor olimpice de iarna din Coreea de Sud, un robot a participat la ștafeta pentru ducerea torței olimpice. Olimpiada reprezinta unul dintre cele mai importante evenimente de pe calendarul pasionaților de competiții sportive. Urmatoarea Olimpiada de Iarna se va desfașura in mai puțin de…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca Washingtonul este pregatit sa poarte discutii cu Coreea de Nord fara conditii prealabile, insa a adaugat ca Phenianul va trebui sa ia o decizie cu privire la programele sale balistice si nucleare, relateaza CNBC si CNN.

- Comitetul Olimpic Rus a confirmat, marți, participarea sub stindard olimpic a sportivilor sai la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, la o saptamana dupa suspendarea țarii de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO), informeaza AFP. "Toata lumea a avut aceeași…

- Comitetul Olimpic din SUA a anuntat ca delegatia americana va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si a catalogat drept lipsa de comunicare anumite afirmatii venite dinspre Casa Alba, care au pus la indoiala prezenta sportivilor americani la competitie, din cauza tensiunilor dintre…

- Un oficial american a declarat ca nu știe daca echipa SUA va participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, iar comentariile sale au fost considerate „o insulta” de catre autoritațile din Seul.

- Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018 (Coreea de Sud), iar sportivii care a putea concura sub drapel neutru se gandesc sa boicoteze competitia. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), spune ca acesta decizie nu ar fi una inspirata, informeaza…

- Sportivii ruși sub drapel neutru vor sa boicoteze JO de iarna 2018! Decizia reprezentantilor CIO de a suspenda Rusia de la JO de iarna din 2018 a starnit revolta sportivilor din tara lui Putin! Hotararea CIO a fost luata ca urmare a unei anchete ce a stabilit ca institutiile statului s-au implicat in…

- Spectrul unui razboi preventiv impotriva Coreei de Nord se apropie de fiecare data cand Phenianul procedeaza la un tir cu racheta sau la un test cu bomba nucleara, a apreciat duminica influentul senator american Lindsey Graham, citat de AFP.

- Televiziunea rusa nu va transmite Jocurile Olimpice de la Pyeongchang din 2018, din cauza excluderii Rusiei de catre Comitetul International Olimpic (CIO), informeaza Reuters. Dupa decizia CIO, grupul media de stat VGTRK a anuntat ca nu va difuza competitiile de la JO de iarna. Rusia, interzisa…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne. Unii sportivi rusi vor putea evolua la probe individuale sau pe echipe sub numele "Sportiv Olimpic…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic…

- Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a interzis Rusiei sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna. Marți, la Lausanne, in Elveția s-a incheiat reuniunea comitetului executiv al CIO, pe al carei ordine de zi se afla problema admiterii lotului olimpic al Rusiei la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang,…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne.

- Coreea de Nord a testat o noua racheta intercontinentala. Phenianul sustine ca proiectilul ar putea atinge teritoriul Statelor Unite. Armata de la Seul, care a monitorizat lansarea, a anuntat ca racheta s-a autodistrus pe teritoriul Coreei de Nord.

- Aleksei Negodailo si Dimitri Trunenkov au fost descalificati, iar rezultatele lor de la JO 2014 au fost anulate. De asemenea, CIO le-a descalificat pe biatlonistele Yana Romanova si Olga Vilukhina, medalitae cu argint, dar si pe Sergei Chudino, concurent in proba de skeleton. Aceste noi sanctiuni…

- Intr-o conferința de presa la Manila, unde a participat la summitul Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), Moon a spus ca, in cazul in care Phenianul este de acord sa inceapa un dialog privind programul sau nuclear, ar fi deschise toate opțiunile.Negocierile ar aborda inclusiv…

- Agenția Mondiala Antidoping (AMA/WADA) va decide, in cursul acestei saptamani, daca va reintegra Rusia printre țarile aflate in conformitate cu regulile in materie de lupta impotriva dopajului, o etapa departe de a fi atinsa, cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea…

- In perioada 9-25 februarie 2018 are loc, la PyeongChang, a 23-a editie a Jocurilor Olimpice Moderne de Iarna. Cu 90 de zile ramase inainte de startul competitiei, delegatia Romaniei mizeaza doar pe zece sportivi calificati pentru PyeongChang. Toti de la Schi Biatlon. Calificarile sunt insa in toi. Ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Seulul si Beijingul au batut palma si au cazut de acord sa-si refaca legatura diplomatica dupa o neintelegere de mai bine de un an, cauzata de instalarea unui sistem antiracheta american pe teritoriul Coreei de Sud care a daunat schimburilor economice dintre cele doua tari, relateaza Reuters.

- In timp ce Coreea de Nord incearca sa construiasca o arma cu care amenința, in premiera, orașele americane, țarile din zona se gandesc ca ar avea nevoie și ele de propriile arme nucleare. Phenianul iși crește rapid capacitațile nucleare, dand peste cap calculele din regiune și punand sub semnul intrebarii…

- Torța olimpica pentru JO de iarna 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud) va sosi pe aeroportul internațional din Incheon saptamana viitoare, scrie Yonhap. Flacara olimpica a fost aprinsa, marți, în situl antic de la Olympia (Grecia) și va începe un lung periplu care…

- Flacara olimpica a fost aprinsa in situl antic grec al Olympiei. Dupa acesta s-a inceput un lung periplu care o va duce pe data de 9 februarie la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), informeaza AFP. Flacara nu a putut fi aprinsa in maniera tradiționala,…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca programele balistice si nucleare ale Coreei de Nord reprezinta ”o amenintare fara precedent” pentru Statele Unite, Coreea de Sud si Japonia, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Rusia isi reduce relatiile economice, stiintifice si alte legaturi cu Coreea de Nord, in conformitate cu restrictiile care i-au impuse de ONU, a decretat presedintele rus Vladimir Putin, potrivit news.ro. Putin dispune prin acest decret, publicat luni pe portalul juridic de stat, oprirea unei serii…

- Manevrele navale comune ale Coreei de Sud și SUA urmeaza sa inceapa saptamana viitoare, potrivit cotidianului sud-coreean Donga Ilbo, care citeaza o sursa guvernamentala, informeaza sambata AFP, scrie Agerpres. Un portavion american se va afla in fruntea manevrelor, o demonstrație de forța…

- Coreea de Nord se pregateste de o noua lansare de rachete înainte de manevrele navale comune ale Coreei de Sud si SUA ce urmeaza sa înceapa saptamâna viitoare, potrivit cotidianului sud-coreean Donga Ilbo, care citeaza o sursa guvernamentala, informeaza sâmbata AFP. …

- Phenianul se pregatește de o noua lansare de rachete înainte de manevrele navale comune ale Coreei de Sud și SUA ce urmeaza sa înceapa saptamâna viitoare, potrivit cotidianului sud-coreean Donga Ilbo. Un portavion american se va afla în fruntea manevrelor, o demonstrație…

- "Presedinti si administratiile lor au purtat discutii cu Coreea de Nord, timp de 25 de ani, acorduri au fost realizate si sume uriase de bani platite, dar nu a fost de ajuns, intelegerile au fost incalcate inainte ca cerneala sa se usuce pe hartie, facand negociatorii americani sa para ridicoli"…