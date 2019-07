Coreea de Nord a tras mai multe "proiectile". Reacţie dură a Japoniei "Pot confirma ca a fost cu raza scurta de actiune", a declarat pentru AFP un responsabil american, sub acoperirea anonimatului. El nu a precizat cand a avut loc tirul.



Oficialul a reactionat la anuntul facut mai devreme de statul-major al armatelor sud-coreene, citat de agentia de presa sud-coreeana Yonhap, potrivit caruia Coreea de Nord a tras un "proiectil" neidentificat.



Intre timp, Seulul a anuntat ca al doilea proiectil a fost lansat. Precizia legata de raza de actiune este importanta, Donald Trump afirmand in trecut ca dispozitive cu raza scurta de actiune nu vor afecta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

