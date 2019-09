Coreea de Nord a testat un lansator multiplu de rachete. Kim Jong Un a fost personal pe teren Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat un nou test al unui "lansator de rachete multiplu de foarte mare dimensiune", au informat miercuri media oficiale, confirmand tirurile de incercare semnalate cu o zi inainte de Coreea de Sud si in timp ce Phenianul a propus Washingtonului reluarea negocierilor privind programul sau nuclear.



Armata sud-coreeana a anuntat o noua lansare de "proiectile" - termen cu care numeste in general rachetele balistice cu raza scurta de actiune -, marti dimineata, din centrul Coreei de Nord. Aceste proiectile au zburat circa 330 de kilometri dupa care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

