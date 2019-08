Stiri pe aceeasi tema

- Regimul de la Pyongyang a lansat sambata «noi proiectile», probabil rachete balistice cu raza scurta de acțiune, in pline manevre militare comune americano-sud-coreene și, mai ales, intr-un moment in care Donald Trump se lauda cu relația de prietenie pe care o are cu liderul nord-coreean. Statul Major…

- Coreea de Nord a facut din nou teste cu rachete balistice. E pentru a patra oara in mai puțin de doua saptamani cand Phenianul incalca rezoluțiile ONU care ii interzic sa lanseze orice fel de rachete balistice.

- Coreea de Nord a lansat, marti dimineata, doua proiectile neidentificate, probabil rachete balistice cu raza scurta de actiune, din provincia Hwanghae de Sud inspre Marea de Est (Marea Japoniei, n.red.), a anuntat agentia de stiri Yonhap, citand autoritatile militare de la Seul.

- Coreea de Nord a lansat noi proiectile în Marea Japoniei, au declarat joi oficiali americani, adaugând ca informațiile inițiale indicau ca lansarile au fost similare cu doua teste recente de rachete cu raza scurta de actiune efectuate de Phenian, potrivit Reuters, citeaza Mediafax. Armata…

- Coreea de Nord a lansat miercuri dimineata mai multe proiectile neidentificate în largul coastei sale de est, la mai puțin de o saptamâna lansarea altor rachete balistice, a informat agenția sud-coreeana de știri Yonhap, citând Sefii de Stat Major ai armatei sud-coreene (JCS), potrivit…

- Un vas nord-coreean a intrat cu trei persoane la bord in apele teritoriale sud-coreene si a fost remorcat pana intr-un port, a anuntat duminica agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citand statul-major al armatei, transmite AFP. Aceasta ambarcatiune din lemn a trecut sambata seara frontiera maritima…

- Coreea de Nord a lansat miercuri doua proiectile neidentificate in direcția Marii Japoniei, potrivit Statului Major al Armatei (JCS) din Coreea de Sud, citat de CNN și Reuters.Citește și:Mihai Tudose: Un membru Pro Romania care ar accepta sa intre in Guvernul Dancila ar trebui sa-și faca un…

- Tirurile de "proiectile" efectuate de Coreea de Nord sunt "extrem de regretabile", a declarat joi ministrul nipon al apararii, Takeshi Iwaya, precizand ca acestea nu au atins teritoriul Japoniei, nici zona sa economica exclusiva, relateaza AFP. "Daca este vorba despre rachete balistice,…