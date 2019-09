Coreea de Nord a tras marti doua noi ”proiectile”, la cateva ore dupa ce a propus Statelor Unite sa reia la sfarsitul lui septembrie negocierile cu privire la programul sau nuclear, aflate intr-un punct mort din februarie, relateaza AFP.



Cele doua ”proiectile neidentificate” au fost lansate marti in zori din regiunea Kaechon, in provincia Pyongan Sud, in centrul tarii, si au parcurs aproximativ 330de kilometri catre Marea Japoniei, a anuntat armata sud-coreeana. ”Indemnam Nordul sa puna capat acestor acte care exacerbeaza tensiunile in regiune”, au subliniat reprezentanti ai Statului…