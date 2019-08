Stiri pe aceeasi tema

- Mark Esper, secretarul american al Apararii, a declarat marți ca Statele Unite nu vor "reacționa în mod exagerat" la testele cu rachete efectuate de Coreea de Nord în ultimele saptamâni, informeaza Mediafax citând postul CBS News. "Cheia este sa menținem ușa…

- Coreea de Nord a lansat marti dimineata doua proiectile neidentificate din provincia Hwanghae de Sud, de pe coasta sa estica. ''Esential este sa lasam deschisa usa diplomatiei. Nu vom avea o reactie exagerata la aceste evenimente, dar le vom monitoriza, le urmarim atent si suntem constienti…

- Președintele a declarat despre noul test cu proiectile, efectuat joi de Coreea de Nord, ca este unul "foarte standard" și ca nu îi afecteaza dorința de a negocia cu Phenianul, scrie Mediafax, citând Reuters. Întrebat la Casa Alba daca este de parere ca acesta este…

- Testele balistice efectuate de Administrația de la Phenian nu încalca promisiunea pe care liderul nord-coreean Kim Jong-Un i-a facut-o președintelui american Donald Trump privind denuclearizarea, a declarat John Bolton, consilierului prezidential american pentru Siguranta Nationala, scrie Mediafax,…

- Coreea de Nord a lansat astazi doua rachete balistice, la mai putin de o saptamana dupa testarea altor doua rachete balistice cu raza scurta de actiune, potrivit informatiilor furnizate de Statul Major General al Coreei de Sud. Lansarile de miercuri au fost facute din peninsula Hodo, aflata pe coasta…

- Lansarile de miercuri au fost facute din peninsula Hodo, aflata pe coasta de est a RPD Coreene, aceeasi regiune in care au fost efectuate si testele de saptamana trecuta, conform sursei citate, care a informat ca monitorizeaza in continuare situatia in cazul efectuarii de noi lansari de catre armata…

- Coreea de Nord a lansat miercuri dimineata mai multe proiectile neidentificate în largul coastei sale de est, la mai puțin de o saptamâna lansarea altor rachete balistice, a informat agenția sud-coreeana de știri Yonhap, citând Sefii de Stat Major ai armatei sud-coreene (JCS), potrivit…

- Coreea de Sud a anuntat ca Phenianul a tras joi doua "proiectile neidentificate" care s-au prabusit in Marea de Est (numita si Marea Japoniei), o informatie confirmata de Washington care a precizat ca au fost dispozitive cu "raza scurta de actiune". Cetațenii nord-coreeni au putut vedea lansarile in…