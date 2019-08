Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a generat in jur de 2 miliarde de dolari pentru programele sale de dezvoltare a armelor de distrugere in masa folosind atacuri cibernetice "ample si tot mai sofisticate" pentru a fura din banci si din schimburile de criptomoneda.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune tarife de 10% pentru importuri de produse chinezesti in valoare de 300 de miliarde de dolari, incepand de la 1 septembrie, in timp ce discutiile pentru relaxarea tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii continua, transmite Reuters

- Actiunile Apple au urcat miercuri cu 4,4%, iar capitalizarea companiei s-a apropiat de 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce compania a raportat rezultate trimestriale care au calmat ingrijorarile investitorilor datorita imbunatatirii vanzarilor in China; mai multe firme de brokeraj au anticipat un efect…

- Companii germane importante, intre care BASF, Siemens si Henkel, au anuntat miercuri ca au fost victime ale unor atacuri cibernetice, confirmand o informatie din presa germana potrivit careia vinovat ar fi un grup chinez sustinut de stat, transmite Reuters.

- Polonia ar putea avea nevoie de aproximativ 30 de miliarde de dolari din partea investitorilor straini pana in anul 2040, pentru a-si construi prima sa centrala nucleara, a declarat miercuri ministrul polonez al Energiei, Krzysztof Tchorzewski, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Polonia,…

- O inalta responsabila palestiniana, Hanan Ashrawi, a respins sambata primele detalii ale unui plan de pace american a carui componenta economica va fi prezentata saptamana viitoare in Bahrein si care vizeaza sa genereze investitii de 50 miliarde de dolari, estimand ca Washingtonul trebuie in primul…

- Directorul general al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni, Alexandre de Juniac, a avertizat vineri ca IATA isi va revizui, in scadere, estimarile privind profiturile nete inregistrate in acest an de companiile aeriene din intreaga lume, din cauza agravarii tensiunilor comerciale…